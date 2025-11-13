Крупнейшая в Европе батарея может запитать 100 млн лампочек: как это возможно (фото)

В Германии началось строительство крупнейшей в Европе системы хранения энергии на аккумуляторах (BESS). Гигантский проект компании Fluence Energy будет в пять раз больше нынешнего рекордсмена и сыграет ключевую роль в стабилизации местной энергосистемы.

Новый объект, расположенный в регионе Лужица, будет иметь мощность 1 гигаватт и емкость 4 гигаватт-часа. Этого достаточно, чтобы одновременно включить 100 миллионов 10-ваттных светодиодных лампочек или обеспечить одновременную сверхбыструю зарядку для 4000 электромобилей Tesla, пишет Inside EVs.

Проект называется Jänschwalde 1000, и его считают мощным прорывом для энергетики. До сих пор крупнейшей батареей в Европе считалась система в Великобритании мощностью 200 мегаватт и емкостью 800 мегаватт-часов. Новый немецкий гигант будет в пять раз мощнее и емче.

После завершения строительства объект будет передан местному поставщику энергии LEAG, который будет использовать его в качестве стратегического буфера для возобновляемых источников.

Відео дня

Система Smartstack: инновационное решение Fluence Energy Фото: Fluence Energy

Зачем нужна гигантская батарея

Главная задача новой "супербатареи" — решение проблемы нестабильности "зеленой" энергии.

"Техническая конструкция в виде четырехчасового хранилища помогает стабилизировать сеть и обеспечивает оптимальное использование существующего подключения к сети", — заявил Томас Бранденбург, управляющий директор LEAG Clean Power.

Батарея будет накапливать избыточную энергию от солнечных и ветряных электростанций, когда ее много, и отдавать ее в сеть в моменты пикового спроса. Это позволит сгладить колебания, предотвратить перегрузки и сделать энергосистему более надежной и гибкой.

В проекте будет применяться передовое решение Fluence Smartstack, которое, по заявлению компании, повышает плотность хранения энергии на 30% по сравнению с традиционными системами. Это достигается за счет более умной компоновки, где все системы управления и мониторинга размещаются в основании, а аккумуляторные модули — сверху.

Батарея станет центральным элементом "гигаваттной фабрики" — сети крупных ветряных, солнечных и аккумуляторных станций, которые будут слаженно функционировать.

Раньше Фокус сообщал, что создана самая большая термальная батарея в мире. В Калифорнии запущена крупнейшая в мире тепловая батарея. Система размером с офисное здание накапливает дешевую солнечную энергию и преобразует ее в промышленный пар с температурой до 1500°C.