Найбільша в Європі батарея може живити 100 млн лампочок: як це можливо (фото)

У Німеччині почалося будівництво найбільшої в Європі системи зберігання енергії на акумуляторах (BESS). Гігантський проєкт компанії Fluence Energy буде вп'ятеро більшим за нинішнього рекордсмена і відіграє ключову роль у стабілізації місцевої енергосистеми.

Новий об'єкт, розташований у регіоні Лужиця, матиме потужність 1 гігават і ємність 4 гігават-години. Цього достатньо, щоб одночасно увімкнути 100 мільйонів 10-ватних світлодіодних лампочок або забезпечити одночасну надшвидку зарядку для 4000 електромобілів Tesla, пише Inside EVs.

Проєкт називається Jänschwalde 1000, і його вважають потужним проривом для енергетики. Досі найбільшою батареєю в Європі вважалася система у Великій Британії потужністю 200 мегават і ємністю 800 мегават-годин. Новий німецький гігант буде вп'ятеро потужнішим і ємнішим.

Після завершення будівництва об'єкт передадуть місцевому постачальнику енергії LEAG, який використовуватиме його як стратегічний буфер для поновлюваних джерел.

Система Smartstack: інноваційне рішення Fluence Energy Фото: Fluence Energy

Навіщо потрібна гігантська батарея

Головне завдання нової "супербатареї" — вирішення проблеми нестабільності "зеленої" енергії.

"Технічна конструкція у вигляді чотиригодинного сховища допомагає стабілізувати мережу і забезпечує оптимальне використання наявного підключення до мережі", — заявив Томас Бранденбург, керуючий директор LEAG Clean Power.

Батарея буде накопичувати надлишкову енергію від сонячних і вітряних електростанцій, коли її багато, і віддавати її в мережу в моменти пікового попиту. Це дасть змогу згладити коливання, запобігти перевантаженню і зробити енергосистему надійнішою та гнучкішою.

У проєкті застосовуватиметься передове рішення Fluence Smartstack, яке, за заявою компанії, підвищує щільність зберігання енергії на 30% порівняно з традиційними системами. Це досягається за рахунок більш розумного компонування, де всі системи управління і моніторингу розміщуються в основі, а акумуляторні модулі — зверху.

Батарея стане центральним елементом "гігаватної фабрики" — мережі великих вітряних, сонячних і акумуляторних станцій, які злагоджено функціонуватимуть.

Раніше Фокус повідомляв, що створено найбільшу термальну батарею у світі. У Каліфорнії запущена найбільша в світі теплова батарея. Система розміром з офісну будівлю накопичує дешеву сонячну енергію і перетворює її на промислову пару з температурою до 1500°C.