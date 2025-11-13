Cолнечные панели массово загораются и выходят из строя: пожарные назвали причины

Солнечные панели на жилых домах довольно часто загораются из-за неправильной установки или технических неполадок.

Согласно анализу страховой компании QBE Insurance, число пожаров, связанных с солнечными панелями, в Великобритании увеличилось на 60% в период с 2022 по 2024 год, опережая темпы установки новых установок. Самыми частыми причинами являются ненадежные соединения, поврежденная или неисправная проводка. Об этом стало известно порталу PV Magazine.

QBE Insurance запросила информацию у британских пожарных служб, и 37 из 49 подразделений смогли ее предоставить. Как оказалось, в 2024 году пожарные Великобритании выезжали на 171 пожар, связанный солнечными модулями — значительно чаще по сравнению со 107 случаями в 2022 году и 128 в 2023 году. Реальное количество таких пожаров может быть еще выше.

Открытые данные свидетельствуют о том, что Лондон является регионом с наибольшим количеством пожаров, связанных с фотоэлектрическими системами в 2024 году: на его долю пришлось 41 инцидент, что составляет 24% от общего числа.

Большинство случаев возгорания, связанных с солнечными панелями, пришлось на жилые объекты: в 2024 году было зарегистрировано 97 случаев. Далее следуют коммерческие объекты (27), наземные установки (17) и промышленные объекты (10).

Только 20 пожарных служб отреагировали и предоставили данные о местах возникновения пожаров, связанных с солнечными панелями, в 2024 году, но из зарегистрированных случаев 21 возгорание началось в инверторе, 20 — в панели, 16 — в кабелях постоянного тока или разъемах, а 12 — в аккумуляторных батареях.

Рост числа пожаров совпал с ростом числа установок солнечных батарей, однако анализ QBE показывает, что рост числа пожаров опережает рост числа новых установок. По данным правительства Великобритании, в 2022 году было установлено 1 309 447 солнечных батарей против 1 697 231 установки в 2024 году, что на 29,6% больше, чем в 2024 году.

В пресс-релизе Эдриан Симмондс, руководитель практики решений по рискам имущества в страховой компании QBE, охарактеризовал солнечную энергетику как "важнейшую часть перехода Великобритании на чистую энергию", но предупредил, что темпы ее внедрения "вызывают обеспокоенность в плане управления рисками". Безопасная установка и обслуживание солнечных панелей имеют решающее значение для пожарной безопасности.

Страховая компания рекомендует владельцам недвижимости проводить официальную оценку рисков, работать с сертифицированными установщиками и обеспечивать регулярные проверки и чистку, чтобы снизить вероятность возникновения пожара.

Ранее эксперты назвали самые опасные дефекты солнечных панелей. Они могут снижать производительсность или даже выводить оборудование из строя.