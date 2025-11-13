Сонячні панелі масово загоряються і виходять з ладу: пожежники назвали причини

Сонячні панелі на житлових будинках досить часто спалахують через неправильне встановлення або технічні неполадки.

Згідно з аналізом страхової компанії QBE Insurance, кількість пожеж, пов'язаних із сонячними панелями, у Великій Британії збільшилася на 60% у період з 2022 по 2024 рік, випереджаючи темпи встановлення нових установок. Найчастішими причинами є ненадійні з'єднання, пошкоджена або несправна проводка. Про це стало відомо порталу PV Magazine.

QBE Insurance запросила інформацію у британських пожежних служб, і 37 з 49 підрозділів змогли її надати. Як виявилося, у 2024 році пожежники Великої Британії виїжджали на 171 пожежу, пов'язану з сонячними модулями, — значно частіше порівняно зі 107 випадками у 2022 році та 128 у 2023 році. Реальна кількість таких пожеж може бути ще вищою.

Відкриті дані свідчать про те, що Лондон є регіоном із найбільшою кількістю пожеж, пов'язаних із фотоелектричними системами у 2024 році: на його частку припав 41 інцидент, що становить 24% від загальної кількості.

Більшість випадків загоряння, пов'язаних із сонячними панелями, припала на житлові об'єкти: у 2024 році було зареєстровано 97 випадків. Далі йдуть комерційні об'єкти (27), наземні установки (17) і промислові об'єкти (10).

Лише 20 пожежних служб відреагували та надали дані про місця виникнення пожеж, пов'язаних із сонячними панелями, 2024 року, але із зареєстрованих випадків 21 загоряння розпочалося в інверторі, 20 — у панелі, 16 — у кабелях постійного струму або роз'ємах, а 12 — в акумуляторних батареях.

Зростання кількості пожеж збіглося зі зростанням кількості установок сонячних батарей, однак аналіз QBE показує, що зростання кількості пожеж випереджає зростання кількості нових установок. За даними уряду Великої Британії, у 2022 році було встановлено 1 309 447 сонячних батарей проти 1 697 231 установки у 2024 році, що на 29,6% більше, ніж у 2024 році.

У пресрелізі Едріан Сіммондс, керівник практики рішень з ризиків майна в страховій компанії QBE, охарактеризував сонячну енергетику як "найважливішу частину переходу Великої Британії на чисту енергію", але попередив, що темпи її впровадження "викликають занепокоєння в плані управління ризиками". Безпечне встановлення та обслуговування сонячних панелей мають вирішальне значення для пожежної безпеки.

Страхова компанія рекомендує власникам нерухомості проводити офіційну оцінку ризиків, працювати з сертифікованими установниками і забезпечувати регулярні перевірки та чистку, щоб знизити ймовірність виникнення пожежі.

Раніше експерти назвали найнебезпечніші дефекти сонячних панелей. Вони можуть знижувати продуктивність або навіть виводити обладнання з ладу.