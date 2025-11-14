Рейтинг лучших телевизоров 2025 года: какую модель купить для фильмов, футбола или игр

Команда экспертов провела исследование и определила лучшие телевизоры на рынке в 2025 году.

Первую пятерку возглавили модели от Samsung и TCL, опередившие конкурентов по качеству изображения и функциональности, хотя тоже имеют свои недостатки. Рейтинг составил и опубликовал сайт Android Headlines.

Авторы отметили, что большинство списков "лучшей" техники не соответствуют действительности, ведь часто основываются на личных предпочтениях одного рецензента или составляются с учетом скрытых партнерских программ. Вместо этого команда использовала свою систему оценивания, собрав данные из 50 разных источников, включая результаты тестов в профессиональных лабораториях, слепые опросы, отзывы технических изданий и пользователей, а также результаты собственных испытаний.

Відео дня

Samsung S95F QD-OLED — лучший телевизор в целом

Телевизор Samsung S95F QD-OLED считают лучшим во всем Фото: Tom's Guide

Samsung S95F возглавил рейтинг, далеко обогнав всех конкурентов. Это редкий телевизор, который сочетает в себе эталонное качество изображения в абсолютной темноте и идеальную видимость в ярко освещенной гостиной благодаря антибликовому покрытию. Достичь такого баланса практически невозможно, но Samsung это удалось.

Модель получила общую оценку в 91,3 балла из 100 возможных. Во время тестирования S95F получил 38 из 40 баллов за качество изображения, 18 из 20 за игры и 12,5 из 15 за функциональность, не выдав при этом серьезных недостатков.

Преимущества Samsung S95F:

Samsung S95F QD-OLED обладает яркостью более 2100 нит, задержкой 9,5 мс (отлично подходит для видеоигр), оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, демонстрирует идеальный черный цвет при любом освещении. Его главным преимуществом является универсальность, поскольку телевизор отлично подходит для всего: от фильмов до футбола. S95F также признали лучшим дисплеем для видеоигр.

Недостатки Samsung S95F:

Нет Dolby Vision;

Ограничение яркости на весь экран — 267 нит;

В Tizen OS отсутствует Google Cast;

Матовое покрытие вызывает много споров.

Обзор телевизора Samsung S95F QD-OLED

Sony BRAVIA 8 II OLED — лучшее качество изображения

Sony BRAVIA 8 II OLED отлично подходит для просмотра фильмов Фото: Скриншот

Sony Bravia 8 II OLED немного не дотянул до первого места, но по точности изображения ему нет равных. Он выиграл два профессиональных слепых теста и набрав 37,5 из 40 баллов за качество картинки. Эту модель покупают себе профессиональные калибровщики, ведь он точно отображает каждый пиксель.

У Sony есть собственная киностудия, поэтому компания хочет, чтобы фильмы хорошо смотрелись на ее же телевизорах. Неудивительно, что Bravia 8 II OLED признали лучшим выбором для просмотра кино. В этом также помогает высокое качество звука — 9 баллов из 10.

Однако ограниченные игровые возможности (16,5 из 20) и высокая цена не позволили ему стать лидером. Bravia 8 II выглядит высококлассно, поэтому получила 15,5 из 20 балов за качество сборки и цену, которая может "кусаться". Модель стоит примерно на 200 долларов дороже Samsung S95F, но с меньшим количеством игровых функций и меньшей яркостью.

Когнитивный процессор Sony XR Cognitive Processor остается непревзойденным для реального контента. Он превращает потоковое видео 1080p в 4K, устраняет артефакты сжатия в реальном времени и обрабатывает движение без эффекта мыльной оперы. В отборочных испытаниях судьи неизменно ставили его на первое место по "замыслу создателя" и точности SDR.

Обзор телевизора Sony BRAVIA 8 II OLED

TCL QM8K Mini-LED — лучшее соотношение цены и качества

Телевизор TCL QM8K Mini-LED предлагает отличный баланс Фото: Future

Технология Mini-LED быстро развивается, и сегодня TCL QM8K является лучшим ее представителем на рынке телевизоров. Он обеспечивает 90% флагманской производительности по цене 46% от стоимости флагмана.

Авторы рейтинга подчеркнули исключительное качество изображения (35/40) и мощные игровые возможности (17/20), которые напрямую конкурируют с телевизорами вдвое дороже. Именно поэтому признали лучшим телевизором 2025 года по соотношению цены и качества в диапазоне выше 1000 долларов. Стоит он 1299 долларов.

TCL QM8K имеет более 2000 зон локального затемнения, тогда как большинство конкурентов в той же ценовой категории предлагают от 200 до 500, а также высокую яркость на уровне 3500 нит.

Технология TCL настолько эффективно минимизирует размытие, что при сравнении с OLED-дисплеями зрители часто не могут различить уровни черного.

Единственные недостатки связаны с углами обзора (типичное ограничение ЖК-дисплеев) и обработкой данных, которая, хотя и хороша, не может сравниться с флагманскими чипами Sony или Samsung. Процессор TCL AIPQ Pro отлично обрабатывает движение с минимальным количеством артефактов.

Hisense U8QG — лучший бюджетный Mini-LED

Телевизор Hisense U8QG предлагает уникальную функцию Фото: Tom's Guide

Телевизор занял четвертое место в рейтинге благодаря удачному сочетанию уникальных функций и привлекательной цены. Он получил 35,5 из 40 баллов за качество изображения благодаря лучшей в своем классе яркости (4000 нит), а также 8,5 из 10 баллов за звук, превосходящий многих конкурентов.

Hisense U8QG предлагает универсальный интерфейс USB-C DisplayPort, позволяющий подключать ноутбук, Steam Deck или телефон напрямую, используя один кабель для передачи видео, звука и питания. Ни один другой телевизор, независимо от цены, не может предложить ничего подобного.

Модель уступает Sony по качеству картинки, а яркостью он не может сравниться с OLED, но за 1299 долларов (а зачастую и за 999 долларов) он предлагает функции, недоступные ни в одном другом продукте. Некоторым он кажется громоздким из-за толщины 45 мм, но это дело вкуса.

Сравнение телевизоров Hisense U8QG и TCL QM8K

Panasonic Z95B OLED — лучший HDR

Телевизор Panasonic Z95B хорошо впишется в любую гостиную Фото: thedisconnekt.com

Телевизор попал в список лидеров благодаря исключительному качеству HDR и лучшей встроенной аудиосистеме среди всех телевизоров. Ему поставили 37 из 40 баллов за изображение и максимальный балл за звук, хотя ограниченные игровые функции (15/20) и довольно высокая цена (2197 долларов) негативно сказались на общем рейтинге.

Пиковая яркость достигает 1950 нит — не самый высокий показатель, но благодаря превосходному теплоотводу она сохраняется дольше, чем у конкурентов. Черный цвет получается почти идеальным с очень высокой детализацией.

Единственные недостатки связаны с пиковой яркостью, отстающей от QD-OLED, и иногда консервативной обработкой, которая ставит точность выше улучшения. Задержка 22 мс слишком высока для комфортной игры.

Обзор телевизора Panasonic Z95B OLED

Ранее эксперты предупредили, что OLED-телевизоры могут скоро исчезнуть, как в свое время плазменные панели. Вполне возможно, их со временем вытеснят более современные технологии.