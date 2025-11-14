Рейтинг найкращих телевізорів 2025 року: яку модель купити для фільмів, футболу чи ігор

Команда експертів провела дослідження і визначила найкращі телевізори на ринку в 2025 році.

Першу п'ятірку очолили моделі від Samsung і TCL, які випередили конкурентів за якістю зображення і функціональністю, хоча теж мають свої недоліки. Рейтинг склав і опублікував сайт Android Headlines.

Автори зазначили, що більшість списків "найкращої" техніки не відповідають дійсності, адже часто ґрунтуються на особистих уподобаннях одного рецензента або складаються з урахуванням прихованих партнерських програм. Натомість команда використовувала свою систему оцінювання, зібравши дані з 50 різних джерел, включно з результатами тестів у професійних лабораторіях, сліпими опитуваннями, відгуками технічних видань і користувачів, а також результатами власних випробувань.

Відео дня

Samsung S95F QD-OLED — найкращий телевізор загалом

Телевізор Samsung S95F QD-OLED вважають найкращим у всьому Фото: Tom's Guide

Samsung S95F очолив рейтинг, далеко обігнавши всіх конкурентів. Це рідкісний телевізор, який поєднує в собі еталонну якість зображення в абсолютній темряві та ідеальну видимість у яскраво освітленій вітальні завдяки антивідблисковому покриттю. Досягти такого балансу практично неможливо, але Samsung це вдалося.

Модель отримала загальну оцінку в 91,3 бала зі 100 можливих. Під час тестування S95F отримав 38 з 40 балів за якість зображення, 18 з 20 за ігри та 12,5 з 15 за функціональність, не видавши при цьому серйозних недоліків.

Переваги Samsung S95F:

Samsung S95F QD-OLED має яскравість понад 2100 ніт, затримку 9,5 мс (відмінно підходить для відеоігор), оснащений чотирма портами HDMI 2.1, демонструє ідеальний чорний колір при будь-якому освітленні. Його головною перевагою є універсальність, оскільки телевізор відмінно підходить для всього: від фільмів до футболу. S95F також визнали найкращим дисплеєм для відеоігор.

Недоліки Samsung S95F:

Немає Dolby Vision;

Обмеження яскравості на весь екран — 267 ніт;

У Tizen OS відсутній Google Cast;

Матове покриття викликає багато суперечок.

Огляд телевізора Samsung S95F QD-OLED

Sony BRAVIA 8 II OLED — найкраща якість зображення

Sony BRAVIA 8 II OLED відмінно підходить для перегляду фільмів Фото: Скриншот

Sony Bravia 8 II OLED трохи не дотягнув до першого місця, але за точністю зображення йому немає рівних. Він виграв два професійних сліпих тести і набрав 37,5 із 40 балів за якість картинки. Цю модель купують собі професійні калібрувальники, адже він точно відображає кожен піксель.

Sony має власну кіностудію, тому компанія хоче, щоб фільми добре виглядали на її телевізорах. Не дивно, що Bravia 8 II OLED визнали найкращим вибором для перегляду кіно. У цьому також допомагає висока якість звуку — 9 балів з 10.

Однак обмежені ігрові можливості (16,5 з 20) і висока ціна не дозволили йому стати лідером. Bravia 8 II має висококласний вигляд, тому отримала 15,5 з 20 балів за якість збірки та ціну, яка може "кусатися". Модель коштує приблизно на 200 доларів дорожче за Samsung S95F, але з меншою кількістю ігрових функцій і меншою яскравістю.

Когнітивний процесор Sony XR Cognitive Processor залишається неперевершеним для реального контенту. Він перетворює потокове відео 1080p на 4K, усуває артефакти стиснення в реальному часі та обробляє рух без ефекту мильної опери. У відбіркових випробуваннях судді незмінно ставили його на перше місце за "задумом творця" і точністю SDR.

Огляд телевізора Sony BRAVIA 8 II OLED

TCL QM8K Mini-LED — найкраще співвідношення ціни та якості

Телевізор TCL QM8K Mini-LED пропонує відмінний баланс Фото: Future

Технологія Mini-LED швидко розвивається, і сьогодні TCL QM8K є найкращим її представником на ринку телевізорів. Він забезпечує 90% флагманської продуктивності за ціною 46% від вартості флагмана.

Автори рейтингу наголосили на винятковій якості зображення (35/40) та потужних ігрових можливостях (17/20), які напряму конкурують із телевізорами вдвічі дорожчими. Саме тому визнали найкращим телевізором 2025 року за співвідношенням ціни та якості в діапазоні вище 1000 доларів. Коштує він 1299 доларів.

TCL QM8K має понад 2000 зон локального затемнення, тоді як більшість конкурентів у тій самій ціновій категорії пропонують від 200 до 500, а також високу яскравість на рівні 3500 ніт.

Технологія TCL настільки ефективно мінімізує розмиття, що при порівнянні з OLED-дисплеями глядачі часто не можуть розрізнити рівні чорного.

Єдині недоліки пов'язані з кутами огляду (типове обмеження РК-дисплеїв) і обробкою даних, яка, хоча і хороша, не може зрівнятися з флагманськими чіпами Sony або Samsung. Процесор TCL AIPQ Pro відмінно обробляє рух з мінімальною кількістю артефактів.

Hisense U8QG — найкращий бюджетний Mini-LED

Телевізор Hisense U8QG пропонує унікальну функцію Фото: Tom's Guide

Телевізор посів четверте місце в рейтингу завдяки вдалому поєднанню унікальних функцій і привабливої ціни. Він отримав 35,5 з 40 балів за якість зображення завдяки найкращій у своєму класі яскравості (4000 ніт), а також 8,5 з 10 балів за звук, що перевершує багатьох конкурентів.

Hisense U8QG пропонує універсальний інтерфейс USB-C DisplayPort, що дозволяє підключати ноутбук, Steam Deck або телефон безпосередньо, використовуючи один кабель для передачі відео, звуку та живлення. Жоден інший телевізор, незалежно від ціни, не може запропонувати нічого подібного.

Модель поступається Sony за якістю картинки, а за яскравістю він не може зрівнятися з OLED, але за 1299 доларів (а найчастіше і за 999 доларів) він пропонує функції, недоступні в жодному іншому продукті. Деяким він здається громіздким через товщину 45 мм, але це справа смаку.

Порівняння телевізорів Hisense U8QG і TCL QM8K

Panasonic Z95B OLED — найкращий HDR

Телевізор Panasonic Z95B добре впишеться в будь-яку вітальню Фото: thedisconnekt.com

Телевізор потрапив до списку лідерів завдяки винятковій якості HDR і найкращій вбудованій аудіосистемі серед усіх телевізорів. Йому поставили 37 із 40 балів за зображення і максимальний бал за звук, хоча обмежені ігрові функції (15/20) і досить висока ціна (2197 доларів) негативно позначилися на загальному рейтингу.

Пікова яскравість досягає 1950 ніт — не найвищий показник, але завдяки чудовому тепловідведенню вона зберігається довше, ніж у конкурентів. Чорний колір виходить майже ідеальним з дуже високою деталізацією.

Єдині недоліки пов'язані з піковою яскравістю, що відстає від QD-OLED, і іноді консервативною обробкою, яка ставить точність вище за поліпшення. Затримка 22 мс занадто висока для комфортної гри.

Огляд телевізора Panasonic Z95B OLED

Раніше експерти попередили, що OLED-телевізори можуть скоро зникнути, як свого часу плазмові панелі. Цілком можливо, їх із часом витіснять більш сучасні технології.