Простой трюк обеспечит 15 ГБ бесплатного хранилища на смартфоне: как его прокачать

Каждому новому аккаунту электронной почты Google по умолчанию предоставляется 15 ГБ бесплатного хранилища. Сначала кажется, что отличная опция, – но потом оказывается, что свободное пространство закончилось в самый неподходящий момент.

Действительно, 15 ГБ – это по факту не так уж и много, подтверждает zdnet.com. Ведь речь идет также о тех файлах, что хранятся на Google Диске и Google Фото. А если еще и почтовый ящик Gmail завален непрочитанными рассылками и скрытым спамом, то ситуация кажется совсем безнадежной.

Можно, конечно, пойти по пути наименьшего сопротивления и просто оформить подписку Google One, чтобы перейти к платному варианту увеличения хранилища. Тариф "Базовый" обойдется в 24 доллара в год за 100 ГБ. Но есть и бесплатное решение, как сбросить лимит хранилища и при этом не удалять никакие важные файлы. Эксперты поделились алгоритмом необходимых для этого действий.

Создайте резервную копию файлов

Резервные копии на компьютере или внешнем жестком диске рекомендуется создавать в качестве дополнительной меры безопасности перед переносом файлов обратно в облако. Для этого перейдите в Google Архиватор и выберите "Google Фото" и/или "Диск" в качестве файлов для экспорта, затем следуйте инструкциям.

После завершения переноса вы можете удалить данные и освободить жесткий диск (HDD) для других целей. Учтите, что процесс может быть довольно долгим в зависимости от количества писем и объема свободного места. Например, один из экспертов издания использовал Google Архиватор с тестовым аккаунтом Gmail, содержащим около 75 тыс. писем, и полная загрузка заняла у него около двух часов.

Подготовьтесь к переносу писем Gmail

Теперь, когда копии сохранены, их можно переносить на новый адрес электронной почты. Для этого:

Войдите в свой исходный аккаунт Gmail и нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Затем нажмите "Просмотреть все настройки".

Откройте вкладку "Пересылка POP/IMAP". Затем выберите параметр "Включить POP для всей почты" (POP – это протокол почтового отделения).

В разделе "Когда доступ к сообщениям осуществляется по протоколу POP" вам будет доступно несколько вариантов. Выберите "Удалить копию Gmail", чтобы автоматически удалить письма из исходного аккаунта после переноса.

Выберите "Сохранить изменения".

Создайте новую учетную запись

На этом этапе уже можно переносить сохраненные сообщения, только сначала создайте новый аккаунт Gmail. Затем войдите в новую учетную запись, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите "Просмотреть все настройки".

Выберите вкладку "Учетные записи и импорт" вверху. Затем выберите "Добавить учетную запись электронной почты" рядом с пунктом "Проверить почту из других учетных записей".

Во всплывающем окне введите имя вашей исходной учетной записи Gmail, затем нажмите "Далее".

Выберите "Импортировать письма из другой моей учетной записи (POP3)", снова нажмите "Далее".

Не забудьте пароль

Для новой "учетки" может понадобиться временный пароль приложения Google для синхронизации ваших учетных записей. Если ваш исходный пароль Gmail не подходит, перейдите на страницу https://myaccount.google.com/apppasswords и создайте временный 16-значный код доступа.

Просто придумайте имя для пароля, например, "Передача по электронной почте", и нажмите "Создать". Появится всплывающее окно с вашим новым 16-значным кодом доступа. Запишите его или сделайте скриншот, ведь Google покажет его вам лишь один раз.

После синхронизации учетных записей найдите Port (это сетевой протокол, который используется для отправки и получения сообщений электронной почты), и выберите "995". Далее вам нужно будет отметить три флажка:

Всегда используйте защищенное соединение (SSL) при получении почты.

Пометить входящие сообщения.

Архив входящих сообщений (пропустить входящие).

Теперь выберите "Добавить учетную запись".

Процесс переноса электронной почты начнется автоматически после успешного подключения вашего нового аккаунта Gmail к вашему основному аккаунту. После этого исходный аккаунт Gmail перенесет все сообщения в папку "Корзина", которую вам придется очистить вручную. Кстати, учтите, что папки "Черновики" и "Спам" Gmail не перенесет, так что убедитесь, что там не осталось чего-то важного.

Чтобы вернуться к исходному аккаунту после "очистки":

Войдите в новую учетную запись.

Нажмите на значок шестеренки и выберите "Просмотреть все настройки".

Откройте вкладку "Учетные записи и импорт". В разделе "Проверка почты из других учетных записей" выберите "Удалить" для исходной учетной записи.

Нажмите "ОК" при появлении запроса "Подтвердите удаление учетной записи электронной почты".

Когда все выполнено, вы снова получаете 15 бесплатных гигабайт хранилища, не удалив при этом ни одного из нужных вам файлов.

