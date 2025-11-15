Простий трюк забезпечить 15 ГБ безкоштовного сховища на смартфоні: як його прокачати

Кожному новому акаунту електронної пошти Google за замовчуванням надається 15 ГБ безкоштовного сховища. Спочатку здається, що чудова опція, — але потім виявляється, що вільний простір закінчився в найбільш невідповідний момент.

Дійсно, 15 ГБ — це за фактом не так вже й багато, підтверджує zdnet.com. Адже йдеться також про ті файли, що зберігаються на Google Диску і Google Фото. А якщо ще й поштова скринька Gmail завалена непрочитаними розсилками і прихованим спамом, то ситуація здається зовсім безнадійною.

Можна, звісно, піти шляхом найменшого опору і просто оформити підписку Google One, щоб перейти до платного варіанту збільшення сховища. Тариф "Базовий" обійдеться в 24 долари на рік за 100 ГБ. Але є й безплатне рішення, як скинути ліміт сховища і при цьому не видаляти жодних важливих файлів. Експерти поділилися алгоритмом необхідних для цього дій.

Створіть резервну копію файлів

Резервні копії на комп'ютері або зовнішньому жорсткому диску рекомендується створювати як додатковий захід безпеки перед перенесенням файлів назад у хмару. Для цього перейдіть у Google Архіватор і виберіть "Google Фото" та/або "Диск" як файли для експорту, потім дотримуйтесь інструкцій.

Після завершення перенесення ви можете видалити дані та звільнити жорсткий диск (HDD) для інших цілей. Врахуйте, що процес може бути досить довгим залежно від кількості листів і обсягу вільного місця. Наприклад, один з експертів видання використовував Google Архіватор із тестовим обліковим записом Gmail, що містить близько 75 тис. листів, і повне завантаження зайняло в нього близько двох годин.

Підготуйтеся до перенесення листів Gmail

Тепер, коли копії збережено, їх можна переносити на нову адресу електронної пошти. Для цього:

Увійдіть у свій вихідний обліковий запис Gmail і натисніть на значок шестерні в правому верхньому кутку. Потім натисніть "Переглянути всі налаштування".

Відкрийте вкладку "Пересилання POP/IMAP". Потім виберіть параметр "Увімкнути POP для всієї пошти" (POP — це протокол поштового відділення).

У розділі "Коли доступ до повідомлень здійснюється за протоколом POP" вам буде доступно кілька варіантів. Виберіть "Видалити копію Gmail", щоб автоматично видалити листи з вихідного акаунта після перенесення.

Виберіть "Зберегти зміни".

Створіть новий обліковий запис

На цьому етапі вже можна переносити збережені повідомлення, тільки спочатку створіть новий акаунт Gmail. Потім увійдіть у новий обліковий запис, натисніть на значок шестерні в правому верхньому кутку і виберіть "Переглянути всі налаштування".

Виберіть вкладку "Облікові записи та імпорт" угорі. Потім виберіть "Додати обліковий запис електронної пошти" поруч із пунктом "Перевірити пошту з інших облікових записів".

У спливаючому вікні введіть ім'я вашого вихідного облікового запису Gmail, потім натисніть "Далі".

Виберіть "Імпортувати листи з іншого мого облікового запису (POP3)", знову натисніть "Далі".

Не забудьте пароль

Для нового "облікового запису" може знадобитися тимчасовий пароль додатка Google для синхронізації ваших облікових записів. Якщо ваш вихідний пароль Gmail не підходить, перейдіть на сторінку https://myaccount.google.com/apppasswords і створіть тимчасовий 16-значний код доступу.

Просто придумайте ім'я для пароля, наприклад, "Передача електронною поштою", і натисніть "Створити". З'явиться спливаюче вікно з вашим новим 16-значним кодом доступу. Запишіть його або зробіть скріншот, адже Google покаже його вам лише один раз.

Після синхронізації облікових записів знайдіть Port (це мережевий протокол, який використовується для надсилання та отримання повідомлень електронної пошти), і виберіть "995". Далі вам потрібно буде відзначити три прапорці:

Завжди використовуйте захищене з'єднання (SSL) під час отримання пошти.

Позначити вхідні повідомлення.

Архів вхідних повідомлень (пропустити вхідні).

Тепер виберіть "Додати обліковий запис".

Процес перенесення електронної пошти почнеться автоматично після успішного під'єднання вашого нового акаунта Gmail до вашого основного акаунта. Після цього вихідний акаунт Gmail перенесе всі повідомлення в папку "Кошик", яку вам доведеться очистити вручну. До речі, врахуйте, що папки "Чернетки" і "Спам" Gmail не перенесе, тож переконайтеся, що там не залишилося чогось важливого.

Щоб повернутися до вихідного акаунту після "очищення":

Увійдіть у новий обліковий запис.

Натисніть на значок шестерні та виберіть "Переглянути всі налаштування".

Відкрийте вкладку "Облікові записи та імпорт". У розділі "Перевірка пошти з інших облікових записів" виберіть "Видалити" для вихідного облікового запису.

Натисніть "ОК" при появі запиту "Підтвердіть видалення облікового запису електронної пошти".

Коли все виконано, ви знову отримуєте 15 безкоштовних гігабайт сховища, не видаливши при цьому жодного з потрібних вам файлів.

