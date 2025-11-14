Бюджетный планшет Samsung стал еще лучше: Galaxy Tab A11+ будет стоить от 9 400 грн (фото)

Samsung представила в Украине недорогой планшет Galaxy Tab A11+. Это увеличенная версия компактного Tab A11 с более мощным процессором, 11-дюймовым экраном и длительной поддержкой обновлениями ПО.

Новинка призвана укрепить позиции Samsung в сегменте доступных планшетов и предлагает потребителям отличный баланс характеристик и цены, пишет Gizmochina.

Galaxy Tab A11+ оснащен 11-дюймовой LCD-матрицей с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Это обеспечивает плавную картинку при прокрутке веб-страниц и в играх. За объемный стереозвук отвечают четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Приятным бонусом стало сохранение 3,5-мм разъема для подключения проводных наушников.

Динамики Samsung Galaxy Tab A11+ Фото: Samsung

Процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7300 обеспечивает весомый прирост быстродействии в сравнении с чипом Unisoc в базовом Tab A11. Аппарат поставляется в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ хранилище, которое можно расширить картой microSD объемом до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядку на 25 Вт. Samsung заявляет, что батареи хватает на 15 часов воспроизведения видео.

Планшет получил 8-мегапиксельную основную камеру с автофокусом и 5-мегапиксельную фронтальную, оптимизированную для видеозвонков.

Galaxy Tab A11+ "из коробки" работает под управлением One UI 8 на базе ОС Android 16. Samsung обещает для него целых семь лет обновлений ОС и безопасности, то есть до Android 23. Этот уровень поддержки софта соответствует флагманским устройствам бренда.

Расцветки Samsung Galaxy Tab A11+ Фото: Samsung

Galaxy Tab A11+ уже доступен в Украине в сером и серебристом цветах. Цены:

6/128 ГБ (Wi-Fi): 9 399 грн.

9 399 грн. 8/256 ГБ (Wi-Fi): 12 199 грн.

12 199 грн. 6/128 ГБ (SIM): 11 999 грн.

11 999 грн. 8/256 ГБ (SIM): 13 499 грн.

