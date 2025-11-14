Бюджетний планшет Samsung став ще кращим: Galaxy Tab A11+ коштуватиме від 9 400 грн (фото)

Samsung представила в Україні недорогий планшет Galaxy Tab A11+. Це збільшена версія компактного Tab A11 з потужнішим процесором, 11-дюймовим екраном і тривалою підтримкою оновленнями ПЗ.

Новинка покликана зміцнити позиції Samsung у сегменті доступних планшетів і пропонує споживачам відмінний баланс характеристик і ціни, пише Gizmochina.

Galaxy Tab A11+ оснащений 11-дюймовою LCD-матрицею з роздільною здатністю WUXGA (1920×1200 пікселів) і частотою оновлення 90 Гц. Це забезпечує плавну картинку при прокручуванні веб-сторінок і в іграх. За об'ємний стереозвук відповідають чотири динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. Приємним бонусом стало збереження 3,5-мм роз'єму для підключення дротових навушників.

Динаміки Samsung Galaxy Tab A11+ Фото: Samsung

Процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300 забезпечує вагомий приріст швидкодії, як порівняти з чипом Unisoc у базовому Tab A11. Апарат поставляється у версіях з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті і 128/256 ГБ сховище, яке можна розширити картою microSD об'ємом до 2 ТБ. За автономність відповідає акумулятор ємністю 7040 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 25 Вт. Samsung заявляє, що батареї вистачає на 15 годин відтворення відео.

Відео дня

Планшет отримав 8-мегапіксельну основну камеру з автофокусом і 5-мегапіксельну фронтальну, оптимізовану для відеодзвінків.

Galaxy Tab A11+ "з коробки" працює під управлінням One UI 8 на базі ОС Android 16. Samsung обіцяє для нього цілих сім років оновлень ОС і безпеки, тобто до Android 23. Цей рівень підтримки софта відповідає флагманським пристроям бренду.

Забарвлення Samsung Galaxy Tab A11+ Фото: Samsung

Galaxy Tab A11+ уже доступний в Україні в сірому та сріблястому кольорах. Ціни:

6/128 ГБ (Wi-Fi): 9 399 грн.

9 399 грн. 8/256 ГБ (Wi-Fi): 12 199 грн.

12 199 грн. 6/128 ГБ (SIM): 11 999 грн.

11 999 грн. 8/256 ГБ (SIM): 13 499 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що компактний планшет Samsung здивував низькою ціною в 6000 грн і приємним екраном. Йдеться про Galaxy Tab A11 — стандартну модель лінійки, яка обіцяє стати хітом у бюджетному сегменті та скласти конкуренцію iPad mini.