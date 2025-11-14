iPhone Air сняли с производства: что случилось с ультратонким смартфоном Apple (фото)

Apple сокращает производство iPhone Air и откладывает выпуск модели второго поколения на неопределенный срок. Причина — низкий спрос, не оправдавший ожиданий компании.

Всего через несколько месяцев после запуска, iPhone Air, который позиционировался как имиджевая модель с новым дизайном, столкнулся с низкими продажами. В результате Apple была вынуждена пересмотреть свои производственные планы, пишет MacRumors со ссылкой на инсайд The Information.

Главной причиной ситуации эксперты называют компромиссы, на которые пошла Apple ради достижения рекордно тонкого корпуса в 5,6 мм. Аппарат получил батарею меньшей емкости и всего одну основную камеру, но при этом сохранил высокую цену.

При стартовой стоимости в $999, iPhone Air оказался всего на $100 дешевле, чем iPhone 17 Pro, который предлагает значительно лучшую автономность и полноценную тройную камеру. Покупатели оказались не готовы платить высокую цену за дизайн, жертвуя при этом ключевыми характеристиками. Надежды на китайский рынок, где традиционно популярны тонкие смартфоны, также не оправдались.

Низкий спрос привел к радикальным мерам со стороны Apple. По данным источников в цепи поставок, компания отдала некоторым поставщикам распоряжение остановить производство. Один из ключевых партнеров бренда, Luxshare, прекратил сборку iPhone Air еще в конце октября. Другой техногигант, Foxconn, уже демонтировал почти все сборочные линии, выделенные под эту модель, и, как ожидается, полностью остановит их в конце ноября.

Помимо остановки текущего производства, Apple уведомила инженеров и поставщиков, что выход второго поколения iPhone Air, который изначально планировался на осень 2026 года вместе с линейкой iPhone 18, откладывается на неопределенное время

iPhone Air стал третьей подряд неудачной попыткой Apple найти успешную формулу для четвертого смартфона в своей линейке. Ранее низкие продажи показали компактные модели iPhone mini, а затем — увеличенные, но более доступные версии iPhone Plus.

По слухам, Apple уже вела разработку второго поколения Air, которое должно было стать еще легче, но получить более емкую батарею и систему охлаждения с испарительной камерой. Однако теперь, после провала дебютной модели, будущее всей линейки "ультратонких" iPhone остается под вопросом.

Раньше Фокус сообщал, что iPhone 18 предсказывают полный провал. Новая серия iPhone 18 от Apple появится только в следующем году, но вокруг нее уже собралось множество слухов и предположений. И это тот случай, когда повышенное внимание – не обязательно что-то хорошее.