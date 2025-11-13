iPhone 18 предсказывают полный провал: что не так с новыми смартфонами Apple (фото)

Новая серия iPhone 18 от Apple появится только в следующем году, но вокруг нее уже собралось множество слухов и предположений. И это тот случай, когда повышенное внимание – не обязательно что-то хорошее.

Топовую модель iPhone 18 Pro Max уже раскритиковали сразу по нескольким параметрам, сообщает gizmochina.com со ссылкой на инсайдерские утечки. Предполагают, что это будет самый тяжелый iPhone за всю историю Apple, – мол, iPhone 18 Pro Max может весить даже больше 240 граммов, и это очень непопулярное решение в эпоху суперлегких смартфонов.

Если информация подтвердится, то "тяжеловес" 18 Pro Max окажется более громоздким, чем старые модели – iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 Pro Max. И даже если сравнивать с непосредственным предшественником – 233-граммовым iPhone 17 Pro Max, – то новый смартфон получит почти 10 граммов "лишнего веса".

На этом неприятные неожиданности не заканчиваются: еще утечки намекают на то, что и рамка у будущего Pro Max будет более толстая – около 9 мм. У текущей модели iPhone 17 Pro Max рамка была всего 8,8 мм, так что и тут сравнение получается не в пользу "новичка".

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Разумеется, у таких изменений есть уважительная причина – дальнейшее усовершенствование аппаратного обеспечения. Ожидается, что серия iPhone 18 Pro будет оснащена новой системой Face ID под дисплеем, переработанными компонентами камеры и аккумулятором в стальном корпусе. Вполне естественно, что такие изменения скажутся на общем весе смартфона. Однако тут настораживает тот факт, что Apple до сих пор ничего не сказала об увеличении емкости аккумулятора, и будет очень странно, если вес и толщина нового iPhone увеличатся, а мощность батареи останется на прежнем уровне.

Несколько уравновешивает ситуацию предварительная информация о том, что Apple намерена усовершенствовать и внешний вид своего нового смартфона. Компания хочет более тщательно подобрать цвет алюминиевой рамки и усиленной стеклянной секции на задней панели, и таким образом решить проблему с изменением цвета, наблюдавшуюся на некоторых моделях iPhone 17 Pro.

Смартфон iPhone 17 Pro, поменявший цвет Фото: Reddit

Новую линейку iPhone 18, как ожидается, будут запускать в два этапа. Первая партия, состоящая из iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дебютного для Apple складного iPhone, будет представлена в сентябре 2026 года. А базовая модель iPhone 18 и условно бюджетная iPhone 18e выйдут позже – уже в начале 2027 года.

Напомним, что пока нет ясности насчет второго поколения iPhone Air. Сначала его хотели выпустить одновременно с iPhone 18 Pro в 2026 году, потом дату перенесли на 2027 год. Между прочим, насчет этой модели тоже было много нареканий: первый супертонкий iPhone Air продавался слабо, и ходили слухи, что от этой версии вообще откажутся.

Что касается iPhone 17 Pro, то ранее стало известно, что этот дорогой телефон "линяет". Покупатели жаловались, что их оранжевые телефоны после недолгого использования стали превращаться в розовые. Предполагали, что проблема связана с окислением алюминия.