iPhone 18 пророкують повний провал: що не так із новими смартфонами Apple (фото)

Нова серія iPhone 18 від Apple з'явиться тільки наступного року, але навколо неї вже зібралося безліч чуток і припущень. І це той випадок, коли підвищена увага — не обов'язково щось хороше.

Топову модель iPhone 18 Pro Max вже розкритикували одразу за кількома параметрами, повідомляє gizmochina.com з посиланням на інсайдерські витоки. Припускають, що це буде найважчий iPhone за всю історію Apple, — мовляв, iPhone 18 Pro Max може важити навіть більше 240 грамів, і це дуже непопулярне рішення в епоху суперлегких смартфонів.

Якщо інформація підтвердиться, то "важковаговик" 18 Pro Max виявиться більш громіздким, ніж старі моделі — iPhone 14 Pro Max і iPhone 13 Pro Max. І навіть якщо порівнювати з безпосереднім попередником — 233-грамовим iPhone 17 Pro Max, — то новий смартфон отримає майже 10 грамів "зайвої ваги".

На цьому неприємні несподіванки не закінчуються: ще витоки натякають на те, що і рамка у майбутнього Pro Max буде товстіша — близько 9 мм. У поточної моделі iPhone 17 Pro Max рамка була всього 8,8 мм, тож і тут порівняння виходить не на користь "новачка".

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Зрозуміло, у таких змін є поважна причина — подальше вдосконалення апаратного забезпечення. Очікується, що серію iPhone 18 Pro буде оснащено новою системою Face ID під дисплеєм, переробленими компонентами камери та акумулятором у сталевому корпусі. Цілком природно, що такі зміни позначаться на загальній вазі смартфона. Однак тут насторожує той факт, що Apple досі нічого не сказала про збільшення ємності акумулятора, і буде дуже дивно, якщо вага і товщина нового iPhone збільшаться, а потужність батареї залишиться на колишньому рівні.

Дещо врівноважує ситуацію попередня інформація про те, що Apple має намір удосконалити і зовнішній вигляд свого нового смартфона. Компанія хоче ретельніше підібрати колір алюмінієвої рамки і посиленої скляної секції на задній панелі, і в такий спосіб вирішити проблему зі зміною кольору, що спостерігалася на деяких моделях iPhone 17 Pro.

Смартфон iPhone 17 Pro, який змінив колір Фото: Reddit

Нову лінійку iPhone 18, як очікується, запускатимуть у два етапи. Перша партія, що складається з iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і дебютного для Apple складного iPhone, буде представлена у вересні 2026 року. А базова модель iPhone 18 і умовно бюджетна iPhone 18e вийдуть пізніше — вже на початку 2027 року.

Нагадаємо, що поки немає ясності щодо другого покоління iPhone Air. Спочатку його хотіли випустити одночасно з iPhone 18 Pro у 2026 році, потім дату перенесли на 2027 рік. Між іншим, щодо цієї моделі теж було багато нарікань: перший супертонкий iPhone Air продавався слабо, і ходили чутки, що від цієї версії взагалі відмовляться.

Що стосується iPhone 17 Pro, то раніше стало відомо, що цей дорогий телефон "линяє". Покупці скаржилися, що їхні помаранчеві телефони після недовгого використання стали перетворюватися на рожеві. Припускали, що проблема пов'язана з окисленням алюмінію.