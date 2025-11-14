iPhone Air зняли з виробництва: що сталося з ультратонким смартфоном Apple (фото)

Apple скорочує виробництво iPhone Air і відкладає випуск моделі другого покоління на невизначений термін. Причина — низький попит, який не виправдав очікувань компанії.

Лише через кілька місяців після запуску, iPhone Air, який позиціонувався як іміджева модель з новим дизайном, зіткнувся з низькими продажами. У результаті Apple була змушена переглянути свої виробничі плани, пише MacRumors з посиланням на інсайд The Information.

Головною причиною ситуації експерти називають компроміси, на які пішла Apple заради досягнення рекордно тонкого корпусу в 5,6 мм. Апарат отримав батарею меншої ємності і всього одну основну камеру, але при цьому зберіг високу ціну.

iPhone Air: компромісний флагман Apple Фото: Tech Advisor

При стартовій вартості в $999, iPhone Air виявився всього на $100 дешевшим за iPhone 17 Pro, який пропонує значно кращу автономність і повноцінну потрійну камеру. Покупці виявилися не готові платити високу ціну за дизайн, жертвуючи при цьому ключовими характеристиками. Надії на китайський ринок, де традиційно популярні тонкі смартфони, також не виправдалися.

Відео дня

Низький попит призвів до радикальних заходів з боку Apple. За даними джерел у ланцюзі поставок, компанія віддала деяким постачальникам розпорядження зупинити виробництво. Один із ключових партнерів бренду, Luxshare, припинив складання iPhone Air ще наприкінці жовтня. Інший техногігант, Foxconn, уже демонтував майже всі складальні лінії, виділені під цю модель, і, як очікується, повністю зупинить їх наприкінці листопада.

iPhone Air із зовнішнім акумулятором MagSafe Фото: Скриншот

Крім зупинки поточного виробництва, Apple повідомила інженерів і постачальників, що вихід другого покоління iPhone Air, який спочатку планувався на осінь 2026 року разом із лінійкою iPhone 18, відкладається на невизначений час.

iPhone Air став третьою поспіль невдалою спробою Apple знайти успішну формулу для четвертого смартфона у своїй лінійці. Раніше низькі продажі показали компактні моделі iPhone mini, а потім — збільшені, але більш доступні версії iPhone Plus.

З чуток, Apple вже вела розробку другого покоління Air, яке мало стати ще легшим, але отримати більш ємну батарею і систему охолодження з випарною камерою. Однак тепер, після провалу дебютної моделі, майбутнє всієї лінійки "ультратонких" iPhone залишається під питанням.

Раніше Фокус повідомляв, що iPhone 18 пророкують повний провал. Нова серія iPhone 18 від Apple з'явиться тільки наступного року, але навколо неї вже зібралося безліч чуток і припущень. І це той випадок, коли підвищена увага — не обов'язково щось хороше.