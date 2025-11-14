Батареи электрокаров будут заряжаться за 10 минут: как устроена прорывная технология

Британская компания Hydrohertz представила мощную технологию охлаждения. Она сократит время зарядки электромобилей до 10 минут, а также увеличит их запас хода и срок службы аккумулятора.

Оптимизация рабочей температуры — ключ к производительности и долговечности батареи. Решение под названием Dectravalve от Hydrohertz решает эту задачу инновационным способом, пишет Times Tech.

Главный враг быстрой зарядки — перегрев. Когда температура ячеек превышает 50°C, контроллер вынужден снижать мощность, чтобы избежать повреждения и деградации АКБ. Проблема в том, что традиционные системы охлаждают весь аккумуляторный блок равномерно. Но на практике отдельные части элемента нагреваются по-разному. В результате одни ячейки остаются холодными, а другие — перегреваются, и именно они становятся "слабым звеном", которое заставляет всю систему сбрасывать скорость зарядки.

Dectravalve — это компактная, интеллектуальная система клапанов, помогающая точечно охлаждать или нагревать отдельные модули внутри батареи.

Вместо одного общего контура охлаждения, Dectravalve создает несколько независимых. "Умный" клапан в реальном времени отслеживает температуру каждой зоны и направляет поток охлаждающей жидкости именно туда, где это необходимо. Это предотвращает "эффект домино", когда перегрев одной ячейки приводит к нагреву соседних.

В ходе испытаний на 100-киловаттной батарее LiFePO4 система Dectravalve удержала температуру самой горячей ячейки на уровне ниже 44,5°C, а разница температур по всему блоку составила всего 2,6°C. Для сравнения, в обычных системах разница может достигать 12°C.

Благодаря тому, что все ячейки постоянно находятся в оптимальном температурном режиме, технология дает сразу несколько преимуществ.

Поскольку перегрева не происходит, батарея может принимать максимальную мощность на протяжении почти всего цикла. Это сокращает время зарядки с 10% до 80% с получаса до всего 10 минут. Увеличение запаса хода: Оптимальная температура повышает и общую эффективность аккумулятора, что выливается в дополнительные 10% к реальному запасу хода.

Оптимальная температура повышает и общую эффективность аккумулятора, что выливается в дополнительные 10% к реальному запасу хода. Продление срока службы: Отсутствие перегрева и "стресса" для ячеек значительно замедляет их деградацию.

Отсутствие перегрева и "стресса" для ячеек значительно замедляет их деградацию. Повышение безопасности: Контроль температуры исключает риск перегрева и теплового разгона, который может привести к возгоранию.

Что важно, эта разработка совместима с любыми типами аккумуляторов и может быть интегрирована в существующие конструкции без необходимости в разработке полностью новой батареи, что делает ее удобной для автопроизводителей.

