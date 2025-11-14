Запас хода 1000 км и зарядка за 5 мин: Dongfeng выпустил прорывную батарею для электрокаров

Dongfeng Automobile готовится к старту производства твердотельных батарей для электрокаров. Они не боятся морозов и позволяют преодолеть до 1000 км без подзарядки.

Твердотельные батареи Dongfeng презентовали на международной отраслевой конференции в городе Ибинь. Их начнут массово выпускать в Китае с сентября 2026 года, а сборка пилотной партии стартует уже вскоре. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Твердотельная батарея Dongfeng имеет многокомпонентную конструкцию. Ее твердый электролит изготовлен на основе оксидно-полимерного композита. У нее никель-кобальтово-марганцевый катод и кремний-углеродный анод. Плотность энергии составляет 350 Вт∙ч на 1 кг.

Батарея Dongfeng была представлена в составе 1200-вольтовой силовой установки электрокара. Разработчики утверждают, что запас хода достигнет 1000 км, а поскольку твердотельные батареи устойчивы к перегреву, то они выдерживают сверхбыструю зарядку мощностью 2 МВт. Она позволяет добавлять до 2,5 км запаса хода за секунду или 450 км за 5 мин.

К тому же, твердотельные аккумуляторы устойчивы к низким температурам и не слишком разряжаются в мороз. При температуре -30 градусов по Цельсию они сохраняют 72% заряда тогда, как обычные литиевые NMC-батареи — максимум 60%.

В Dongfeng планируют развивать свои твердотельные батареи. В частности, с 2027 года будут выпускать аккумуляторы с плотностью энергии 500 Вт∙ч/кг и еще более быстрой зарядкой.

Между прочим, в 2026 году начнут выпускать и новые твердотельные аккумуляторы Chery.

Также Фокус писал о недорогом электрокроссовере Tesla с запасом хода 800 км.