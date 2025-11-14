Запас ходу 1000 км і зарядка за 5 хв: Dongfeng випустив проривну батарею для електрокарів
Dongfeng Automobile готується до старту виробництва твердотілих батарей для електрокарів. Вони не бояться морозів та дозволяють подолати до 1000 км без підзарядки.
Твердотілі батареї Dongfeng презентували на міжнародній галузевій конференції в місті Ібінь. Їх почнуть масово випускати в Китаї з вересня 2026 року, а збірка пілотної партії стартує вже незабаром. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Твердотіла батарея Dongfeng має багатокомпонентну конструкцію. Її твердий електроліт виготовлений на основі оксидно-полімерного композиту. У неї нікель-кобальтово-марганцевий катод та кремній-вуглецевий анод. Густина енергії становить 350 Вт∙год на 1 кг.
Батарея Dongfeng була представлена в складі 1200-вольтної силової установки електрокара. Розробники стверджують, що запас ходу сягне 1000 км, а оскільки твердотілі батареї стійкі до перегріву, то вони витримують надшвидку зарядку потужністю 2 МВт. Вона дозволяє додавати до 2,5 км запасу ходу за секунду або 450 км за 5 хв.
До того ж, твердотілі акумулятори стійкі до низьких температур та не надто розряджаються у мороз. За температури -30 градусів за Цельсієм вони зберігають 72% заряду тоді, як звичайні літієві NMC-батареї – максимум 60%.
У Dongfeng планують розвивати свої твердотілі батареї. Зокрема, із 2027 року випускатимуть акумулятори з густиною енергії 500 Вт∙год/кг та ще швидшою зарядкою.
Між іншим, у 2026 році почнуть випускати і нові твердотілі акумулятори Chery.
