У Китаї випустили недорогий електрокар за $7000 із запасом ходу 500 км (фото)

У Китаї презентували електромобіль GAC Aion UT Super. Дешевий міський хетчбек має запас ходу 500 км.

Новий GAC Aion UT Super надходить у продаж в Китаї за ціною від 49 900 юанів ($7000) за умови лізингу батареї та 89 900 юанів ($12 600) — при її купівлі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Запас ходу електрокара становить 500 км Фото: CarNewsChina

Електромобіль GAC Aion UT Super отримав батарею CATL ємністю 54 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 500 км. Також є можливість швидкої заміни батареї за 99 секунд.

Електромотор потужністю 136 к. с. залишився без змін. Максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

Зовні новий GAC Aion UT Super нічим не відрізняється від базової версії електрокара. Це компактний 4,27-метровий хетчбек із обтічним дизайном і великим (440-1600 л) багажником.

Електрокар досить багато оснащений Фото: CarNewsChina

Бюджетний китайський електромобіль GAC Aion UT Super доволі багато оснащений. У салоні встановили цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, також є доступ у салон зі смартфона, датчики дощу та світла, камери кругового огляду, парктронік, круїз-контроль, електропривід дверей багажника.

