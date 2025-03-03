На ринок вийшов китайський електрокар за $9500 із запасом ходу понад 400 км (фото)

Новий GAC Aion UT — компактний електричний хетчбек С-класу. Авто оснащене штучним інтелектом, а його запас ходу сягає 420 км.

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У Китаї надійшов у виробництво електромобіль GAC Aion UT. Компактний хетчбек С-класу коштує від 69 800 до 101 800 юанів ($9500 – 14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий GAC Aion UT стане дешевшим конкурентом Volkswagen ID.3, а також MG4 і BYD Dolphin. Хетчбек вирізняється обтічним дизайном із елегантними обводами. У нього виражений "ніс", висока віконна лінія та крупні розкосі фари.

Запас ходу авто сягає 420 км Фото: autohome.com.cn

Габарити GAC Aion UT:

довжина – 4270 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1575 мм;

колісна база – 2750 мм;

маса – 1510 кг.

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У салоні встановили вузький щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Хетчбек GAC Aion UT має великий багажник об’ємом 440-1600 л.

У салоні встановлено два дисплеї Фото: GAC

Мультимедійна система електрокара доповнена штучним інтелектом. Також базова комплектація включає 16-дюймові диски, Wi-Fi та систему напівавтономного руху.

Китайський електромобіль GAC Aion UT отримав 136-сильний мотор і здатен розвинути 150 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 34,8 та 44 кВт∙год: запас ходу становить 330 та 420 км, відповідно. Зарядити електрокар у швидкому режимі з 30 до 80% можна за 24 хвилини.

До речі, нещодавно GAC випустив електрифікований клон Range Rover із запасом ходу 1000 км.

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