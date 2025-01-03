У Китаї дебютує недорогий електрифікований клон Range Rover із запасом ходу 1000 км (фото)

Новий GAC Trumpchi S7 — великий кросовер у стилістиці Range Rover. Автомобіль багато оснащений, а його запас ходу сягає 1000 км.

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Опубліковано офіційні фото GAC Trumpchi S7. Електрифікований сімейний кросовер презентують найближчим часом, а пізніше почнуть експортувати. Його подробиці розкрили на сайті CarNewsChina.

GAC Trumpchi S7 — великий кросовер, який своїм дизайном дуже нагадує Range Rover. Особливо схожість проглядається в дизайні боковин та ліхтарів, а от передня частина авто доволі самобутня. За розмірами авто дещо менше за британський позашляховик.

Своїм дизайном кросовер нагадує Range Rover Фото: GAC

Габарити GAC Trumpchi S7:

довжина — 4900 мм;

ширина — 1950 мм;

висота — 1780 мм;

колісна база — 2880 мм;

кліренс — 200 мм;

маса — 2030 кг.

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У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Аудіосистему доповнили висувним динаміком в передній панелі.

Кросовер отримав два дисплеї та проєкцію на лобове скло Фото: GAC

Хоча кросовер GAC Trumpchi S7 доволі крупний, усередині встановили лише два ряди сидінь. У топовій версії запропонують два окремі задні крісла з регулюванням та висувними підставками для відпочинку ніг.

Новий GAC Trumpchi S7 буде плагін-гібридом. Його оснастять 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 160 к. с. та пропонуватимуть із одним або двома електромоторами. Запас ходу на бензині та електротязі складе приблизно 1000 км.

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