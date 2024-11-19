Ціна $13800 і запас ходу 600 км: у Китаї дебютував дешевий суперник Volkswagen ID.3 (фото)

Електромобіль GAC Aion UT — хетчбек С-класу з великим багажником і 136-сильним мотором. Він здатен розвинути 150 км/год і подолати 600 км без підзарядки.

На автосалоні в Гуанчжоу представили новий GAC Aion UT. Компактний міський електрокар надійде в продаж на початку 2025 року за ціною приблизно від 100 000 юанів ($13800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Китайський електрокар коштуватиме від $13 800 Фото: GAC

Електромобіль GAC Aion UT – хетчбек С-класу, який кине виклик Volkswagen ID.3, MG 4 та BYD Dolphin. Він вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова та розкосими діодними фарами.

Запас ходу авто сягає 600 км Фото: GAC

Розміри GAC Aion UT 2025:

довжина – 4270 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1575 мм;

колісна база – 2750 мм;

маса – 1510 кг.

Важливо

Автопілот і 1,9 с до сотні: дебютував перший суперкар Geely (фото)

У салоні GAC Aion UT встановили цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доповнена Apple CarPlay, Android Auto та голосовим керуванням. Об’єм багажника хетчбека становить 440-1600 л.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: GAC

Китайський електромобіль GAC Aion UT оснащений 136-сильним мотором та здатен розвинути 150 км/год. Ємність LFP-батареї від CATL не розкривають, але зазначається, що запас ходу хетчбека складе приблизно 600 км.

До речі, на автосалоні в Гуанчжоу дебютував і дешевий конкурент Tesla Model S від Nissan.

Також Фокус розповідав про новий доступний електрокар зі Швейцарії вартістю до 20 000 євро.