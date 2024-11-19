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Авто

Ціна $13800 і запас ходу 600 км: у Китаї дебютував дешевий суперник Volkswagen ID.3 (фото)

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Фото: GAC | GAC Aion UT — компактний електричний хетчбек

Електромобіль GAC Aion UT — хетчбек С-класу з великим багажником і 136-сильним мотором. Він здатен розвинути 150 км/год і подолати 600 км без підзарядки.

На автосалоні в Гуанчжоу представили новий GAC Aion UT. Компактний міський електрокар надійде в продаж на початку 2025 року за ціною приблизно від 100 000 юанів ($13800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Китайський електрокар коштуватиме від $13 800
Фото: GAC

Електромобіль GAC Aion UT – хетчбек С-класу, який кине виклик Volkswagen ID.3, MG 4 та BYD Dolphin. Він вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова та розкосими діодними фарами.

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Запас ходу авто сягає 600 км
Фото: GAC

Розміри GAC Aion UT 2025:

  • довжина – 4270 мм;
  • ширина – 1850 мм;
  • висота – 1575 мм;
  • колісна база – 2750 мм;
  • маса – 1510 кг.
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У салоні GAC Aion UT встановили цифрову панель приладів та 14,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доповнена Apple CarPlay, Android Auto та голосовим керуванням. Об’єм багажника хетчбека становить 440-1600 л.

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На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: GAC

Китайський електромобіль GAC Aion UT оснащений 136-сильним мотором та здатен розвинути 150 км/год. Ємність LFP-батареї від CATL не розкривають, але зазначається, що запас ходу хетчбека складе приблизно 600 км.

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