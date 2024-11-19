Цена $13800 и запас хода 600 км: в Китае дебютировал дешевый соперник Volkswagen ID.3 (фото)
Электромобиль GAC Aion UT — хэтчбек С-класса с большим багажником и 136-сильным мотором. Он способен развить 150 км/ч и преодолеть 600 км без подзарядки.
На автосалоне в Гуанчжоу представили новый GAC Aion UT. Компактный городской электрокар поступит в продажу в начале 2025 года по цене примерно от 100 000 юаней ($13800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль GAC Aion UT — хэтчбек С-класса, который бросит вызов Volkswagen ID.3, MG 4 и BYD Dolphin. Он отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и раскосыми диодными фарами.
Размеры GAC Aion UT 2025:
- длина — 4270 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1575 мм;
- колесная база — 2750 мм;
- масса — 1510 кг.
В салоне GAC Aion UT установили цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система дополнена Apple CarPlay, Android Auto и голосовым управлением. Объем багажника хэтчбека составляет 440-1600 л.
Китайский электромобиль GAC Aion UT оснащен 136-сильным мотором и способен развить 150 км/ч. Емкость LFP-батареи от CATL не раскрывают, но отмечается, что запас хода хэтчбека составит примерно 600 км.
Кстати, на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал и дешевый конкурент Tesla Model S от Nissan.
Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокаре из Швейцарии стоимостью до 20 000 евро.