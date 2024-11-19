Цена $13800 и запас хода 600 км: в Китае дебютировал дешевый соперник Volkswagen ID.3 (фото)

Электромобиль GAC Aion UT — хэтчбек С-класса с большим багажником и 136-сильным мотором. Он способен развить 150 км/ч и преодолеть 600 км без подзарядки.

На автосалоне в Гуанчжоу представили новый GAC Aion UT. Компактный городской электрокар поступит в продажу в начале 2025 года по цене примерно от 100 000 юаней ($13800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Китайский электрокар будет стоить от $13 800 Фото: GAC

Электромобиль GAC Aion UT — хэтчбек С-класса, который бросит вызов Volkswagen ID.3, MG 4 и BYD Dolphin. Он отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и раскосыми диодными фарами.

Запас хода авто достигает 600 км Фото: GAC

Размеры GAC Aion UT 2025:

длина — 4270 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1575 мм;

колесная база — 2750 мм;

масса — 1510 кг.

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В салоне GAC Aion UT установили цифровую панель приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система дополнена Apple CarPlay, Android Auto и голосовым управлением. Объем багажника хэтчбека составляет 440-1600 л.

На передней панели установили два дисплея Фото: GAC

Китайский электромобиль GAC Aion UT оснащен 136-сильным мотором и способен развить 150 км/ч. Емкость LFP-батареи от CATL не раскрывают, но отмечается, что запас хода хэтчбека составит примерно 600 км.

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