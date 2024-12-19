Chery та Huawei створили електрифікований кросовер із запасом ходу понад 1500 км (фото)

Кросовер Luxeed R7 оснащений 272-сильним електромотором і бензиновим генератором. Загальний запас ходу авто становить 1570 км.

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У лінійці Luxeed R7 з’явилася нова модифікація Range extender. Електрифікований кросовер від нового бренду Chery надходить у продаж в Китаї за ціною від 249 800 юанів ($34 250), а пізніше почнеться його експорт. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Запас ходу кросовера становить 1570 км Фото: Chery

Головна відмінність Luxeed R7 Range extender – нова силова установка із 272-сильним електромотором на задній вісі та 1,5-літровим бензиновим генератором на 156 к. с. Розгін до 100 км/год займає 7,4 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

У салоні встановили овальне кермо Фото: Chery

Кросовер Luxeed R7 оснащений невеликою батареєю ємністю 37 кВт∙год і може проїхати 251 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1570 км.

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Як і стандартний Luxeed R7, модель розробляли разом із Huawei. Компанія розробила мультимедіа, систему напівавтономного руху та, технологію Snow Owl Intelligent Silent Range Extension System, яка оптимізує енерговитрату та збільшує запас ходу в електричному режимі.

Електроніку для авто розробляли в Huawei Фото: CarNewsChina

Візуально новий Luxeed R7 Range extender не відрізняється від чисто електричної версії і зберігає обтічний дизайн. У його салоні встановлені овальне кермо та два дисплеї, а комплектація включає електропривід та масаж сидінь.

До речі, нещодавно електрифікований седан Chery встановив світовий рекорд запасу ходу — проїхав понад 2300 км.

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