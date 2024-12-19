Chery и Huawei создали электрифицированный кроссовер с запасом хода более 1500 км (фото)

Кроссовер Luxeed R7 оснащен 272-сильным электромотором и бензиновым генератором. Общий запас хода авто составляет 1570 км.

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В линейке Luxeed R7 появилась новая модификация Range extender. Электрифицированный кроссовер от нового бренда Chery поступает в продажу в Китае по цене от 249 800 юаней ($34 250), а позже начнется его экспорт. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Запас хода кроссовера составляет 1570 км Фото: Chery

Главное отличие Luxeed R7 Range extender — новая силовая установка с 272-сильным электромотором на задней оси и 1,5-литровым бензиновым генератором на 156 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

В салоне установили овальный руль Фото: Chery

Кроссовер Luxeed R7 оснащен небольшой батареей емкостью 37 кВт∙ч и может проехать 251 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1570 км.

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Как и стандартный Luxeed R7, модель разрабатывали вместе с Huawei. Компания разработала мультимедиа, систему полуавтономного движения и технологию Snow Owl Intelligent Silent Range Extension System, которая оптимизирует энергозатраты и увеличивает запас хода в электрическом режиме.

Электронику для авто разрабатывали в Huawei Фото: CarNewsChina

Визуально новый Luxeed R7 Range extender не отличается от чисто электрической версии и сохраняет обтекаемый дизайн. В его салоне установлены овальный руль и два дисплея, а комплектация включает электропривод и массаж сидений.

Кстати, недавно электрифицированный седан Chery установил мировой рекорд запаса хода — проехал более 2300 км.

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