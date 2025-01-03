В Китае дебютирует недорогой электрифицированный клон Range Rover с запасом хода 1000 км (фото)
Новый GAC Trumpchi S7 — большой кроссовер в стилистике Range Rover. Автомобиль богато оснащен, а его запас хода достигает 1000 км.
Опубликованы официальные фото GAC Trumpchi S7. Электрифицированный семейный кроссовер презентуют в ближайшее время, а позже начнут экспортировать. Его подробности раскрыли на сайте CarNewsChina.
GAC Trumpchi S7 — большой кроссовер, который своим дизайном очень напоминает Range Rover. Особенно сходство просматривается в дизайне боковин и фонарей, а вот передняя часть авто довольно самобытная. По размерам авто несколько меньше британского внедорожника.
Габариты GAC Trumpchi S7:
- длина — 4900 мм;
- ширина — 1950 мм;
- высота — 1780 мм;
- колесная база — 2880 мм;
- клиренс — 200 мм;
- масса — 2030 кг.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Аудиосистему дополнили выдвижным динамиком в передней панели.
Хотя кроссовер GAC Trumpchi S7 довольно крупный, внутри установили всего два ряда сидений. В топовой версии предложат два отдельных задних кресла с регулировкой и выдвижными подставками для отдыха ног.
Новый GAC Trumpchi S7 будет плагин-гибридом. Его оснастят 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 160 л. с. и будут предлагать с одним или двумя электромоторами. Запас хода на бензине и электротяге составит примерно 1000 км.
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