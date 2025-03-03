На рынок вышел китайский электрокар за $9500 с запасом хода более 400 км (фото)

Новый GAC Aion UT — компактный электрический хэтчбек С-класса. Авто оснащено искусственным интеллектом, а его запас хода достигает 420 км.

Related video

В Китае поступил в производство электромобиль GAC Aion UT. Компактный хэтчбек С-класса стоит от 69 800 до 101 800 юаней ($9500 — 14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый GAC Aion UT станет более дешевым конкурентом Volkswagen ID.3, а также MG4 и BYD Dolphin. Хэтчбек отличается обтекаемым дизайном с элегантными обводами. У него выраженный "нос", высокая оконная линия и крупные раскосые фары.

Запас хода авто достигает 420 км Фото: autohome.com.cn

Габариты GAC Aion UT:

длина — 4270 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1575 мм;

колесная база — 2750 мм;

масса — 1510 кг.

Важно

Более 1500 сил и 2 сек до сотни: на рынок вышел спортивный электромобиль Xiaomi (фото)

В салоне установили узкий щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин. Хэтчбек GAC Aion UT имеет большой багажник объемом 440-1600 л.

В салоне установлены два дисплея Фото: GAC

Мультимедийная система электрокара дополнена искусственным интеллектом. Также базовая комплектация включает 16-дюймовые диски, Wi-Fi и систему полуавтономного движения.

Китайский электромобиль GAC Aion UT получил 136-сильный мотор и способен развить 150 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 34,8 и 44 кВт∙ч: запас хода составляет 330 и 420 км, соответственно. Зарядить электрокар в быстром режиме с 30 до 80% можно за 24 минуты.

Кстати, недавно GAC выпустил электрифицированный клон Range Rover с запасом хода 1000 км.

Также Фокус рассказал о недорогом корейском электропикапе за $33 500.