В Китае выпустили недорогой электрокар за $7000 с запасом хода 500 км (фото)

В Китае презентовали электромобиль GAC Aion UT Super. Дешевый городской хэтчбек имеет запас хода 500 км.

Новый GAC Aion UT Super поступает в продажу в Китае по цене от 49 900 юаней ($7000) при условии лизинга батареи и 89 900 юаней ($12 600) — при ее покупке. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электрокара составляет 500 км Фото: CarNewsChina

Электромобиль GAC Aion UT Super получил батарею CATL емкостью 54 кВт∙ч. Заявленный запас хода — 500 км. Также есть возможность быстрой замены батареи за 99 секунд.

Электромотор мощностью 136 л.с. остался без изменений. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Важно

Новый семейный электрокроссовер Hyundai EO за $16 800 выйдет на мировой рынок (фото)

Внешне новый GAC Aion UT Super ничем не отличается от базовой версии электрокара. Это компактный 4,27-метровый хэтчбек с обтекаемым дизайном и большим (440-1600 л) багажником.

Відео дня

Электрокар достаточно богато оснащен Фото: CarNewsChina

Бюджетный китайский электромобиль GAC Aion UT Super довольно много оснащен. В салоне установили цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый тачскрин, также есть доступ в салон со смартфона, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, парктроник, круиз-контроль, электропривод двери багажника.

Кстати, недавно презентовали и недорогой электрокроссовер Tesla с запасом хода более 800 км.

Также Фокус рассказывал о самом маленьком электромобиле BYD.