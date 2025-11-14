Батареї електрокарів заряджатимуться за 10 хвилин: як влаштована проривна технологія

Британська компанія Hydrohertz представила потужну технологію охолодження. Вона скоротить час зарядки електромобілів до 10 хвилин, а також збільшить їхній запас ходу і термін служби акумулятора.

Оптимізація робочої температури — ключ до продуктивності та довговічності батареї. Рішення під назвою Dectravalve від Hydrohertz вирішує це завдання інноваційним способом, пише Times Tech.

Головний ворог швидкої зарядки — перегрів. Коли температура осередків перевищує 50°C, контролер змушений знижувати потужність, щоб уникнути пошкодження і деградації АКБ. Проблема в тому, що традиційні системи охолоджують весь акумуляторний блок рівномірно. Але на практиці окремі частини елемента нагріваються по-різному. У результаті одні комірки залишаються холодними, а інші — перегріваються, і саме вони стають "слабкою ланкою", яка змушує всю систему скидати швидкість зарядки.

Dectravalve — це компактна, інтелектуальна система клапанів, що допомагає точково охолоджувати або нагрівати окремі модулі всередині батареї.

Замість одного загального контуру охолодження, Dectravalve створює кілька незалежних. "Розумний" клапан у реальному часі відстежує температуру кожної зони та спрямовує потік охолоджувальної рідини саме туди, де це необхідно. Це запобігає "ефекту доміно", коли перегрів одного осередку призводить до нагрівання сусідніх.

Електромобіль (ілюстративне фото) Фото: IFLS

Під час випробувань на 100-кіловатній батареї LiFePO4 система Dectravalve утримала температуру найгарячішого осередку на рівні нижче за 44,5°C, а різниця температур у всьому блоці становила лише 2,6°C. Для порівняння, у звичайних системах різниця може досягати 12°C.

Завдяки тому, що всі комірки постійно перебувають в оптимальному температурному режимі, технологія дає одразу кілька переваг.

Заряджання за 10 хвилин: Оскільки перегріву не відбувається, батарея може приймати максимальну потужність протягом майже всього циклу. Це скорочує час заряджання з 10% до 80% з півгодини до всього 10 хвилин.

Збільшення запасу ходу: Оптимальна температура підвищує і загальну ефективність акумулятора, що виливається в додаткові 10% до реального запасу ходу.

Продовження терміну служби: Відсутність перегріву і "стресу" для осередків значно уповільнює їхню деградацію.

Підвищення безпеки: Контроль температури унеможливлює ризик перегріву і теплового розгону, який може призвести до загоряння.

Що важливо, ця розробка сумісна з будь-якими типами акумуляторів і може бути інтегрована в наявні конструкції без необхідності в розробці повністю нової батареї, що робить її зручною для автовиробників.

