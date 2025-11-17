Украина создаст собственный ИИ в сотрудничестве с NVIDIA: как будет работать новый проект

В Украине планируют создать национальную экосистему искусственного интеллекта. Проект запустят в сотрудничестве с американской компанией NVIDIA – лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для ИИ.

Создание собственного искусственного интеллекта – в том числе и вопрос национальной безопасности, тем более, в условиях войны, заявил руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, сотрудничество с NVIDIA очень важно, ведь оно открывает доступ к специализированному софту и обеспечивает экспертную поддержку для обучения новых моделей. Инженеры NVIDIA будут участвовать в воркшопах и сессиях по оценке архитектуры решений.

Главные направления новой инициативы:

поддержка в создании национальной инфраструктуры на базе ИИ-инфраструктуре самой компании NVIDIA;

развитие способностей и повышение уровня образования в сфере искусственного интеллекта;

совместные R&D-проекты, направленные на поиск, разработку и создание новых знаний, продуктов и технологий;

поддержка стартап-экосистемы.

Первым проектом заявлена Diia AI LLM – языковая модель, адаптированная к украинскому законодательству и государственным сервисам. Она станет основой для всех ИИ-сервисов экосистемы "Дія". В частности, на портале уже представлен такой ИИ-помощник.

В Минцифры напомнили, что ведомство работает над созданием AI Factory – суверенной фабрики искусственного интеллекта. Инициатива основана на ускоренных вычислениях NVIDIA и направлена на создание национальной инфраструктуры самых важных государственных сервисов ИИ. Это часть Стратегии цифрового развития инноваций до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили ИИ-двойника Михаила Федорова. Он может писать и даже говорить, а пообщаться с ним можно в Telegram и в WhatsApp.