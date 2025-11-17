Україна створить власний ШІ у співпраці з NVIDIA: як працюватиме новий проєкт

В Україні планують створити національну екосистему штучного інтелекту. Проєкт запустять у співпраці з американською компанією NVIDIA — лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для ШІ.

Створення власного штучного інтелекту — зокрема й питання національної безпеки, тим паче, в умовах війни, заявив керівник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, співпраця з NVIDIA дуже важлива, адже вона відкриває доступ до спеціалізованого софту та забезпечує експертну підтримку для навчання нових моделей. Інженери NVIDIA братимуть участь у воркшопах і сесіях з оцінки архітектури рішень.

Головні напрямки нової ініціативи:

підтримка у створенні національної інфраструктури на базі ШІ-інфраструктури самої компанії NVIDIA;

розвиток здібностей і підвищення рівня освіти у сфері штучного інтелекту;

спільні R&D-проекти, спрямовані на пошук, розробку і створення нових знань, продуктів і технологій;

підтримка стартап-екосистеми.

Відео дня

Першим проєктом заявлена Diia AI LLM — мовна модель, адаптована до українського законодавства і державних сервісів. Вона стане основою для всіх АІ-сервісів екосистеми "Дія". Зокрема, на порталі вже представлений такий АІ-помічник.

У Мінцифри нагадали, що відомство працює над створенням AI Factory — суверенної фабрики штучного інтелекту. Ініціатива заснована на прискорених обчисленнях NVIDIA і спрямована на створення національної інфраструктури найважливіших державних сервісів ШІ. Це частина Стратегії цифрового розвитку інновацій до 2030 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили ШІ-двійника Михайла Федорова. Він може писати і навіть говорити, а поспілкуватися з ним можна в Telegram і в WhatsApp.