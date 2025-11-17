ИИ заменил людей и разваливает компанию: выдумывает, врет, транжирит деньги

Американский разработчик Эван Рэтлифф создал стартап HurumoAI, где все сотрудники являются агентами искусственного интеллекта, и столкнулся с серьезными проблемами.

Основатель OpenAI Сэм Альтман предсказывает, что скоро появятся компании стоимостью в миллиарды долларов, управляемые всего одним человеком с помощью ИИ, но пока виртуальные помощники создают много проблем. Эван Рэтлифф поделился историями в статье для издания Wired. Он рассказал, какие ошибки допускает ИИ и почему работа с ним превращается в сплошной хаос.

Искусственные работники часто врут, когда не имеют актуальных данных. Например, агент по имени Эш соврал о завершении тестирования новой версии приложения и повышении производительности на 40%. Что интересно, он сам решил позвонить руководителю-человеку, пообщавшись о чем-то с другим ИИ.

Предприниматель выбрал платформу для создания ИИ-агентов Lindy.AI, которая показалась наиболее гибкой. С помощью специалиста по ИИ Мати Богачека Эван Рэтлифф запустил двух искусственных соучредителей: Меган (начальник отдела продаж и маркетинга) и Кайл Лоу (гендиректор). Каждый из них имеет отдельную личность, способен общаться по электронной почте, в Slack, в текстовых сообщениях и даже звонить, используя видеоаватары.

Человек-начальник дает задание, например, отправляет сообщение с просьбой предоставить таблицу конкурентов, и они начинают работать. У них есть десятки навыков — от управления календарем до написания и запуска кода.

Самым сложным оказалось наделить их воспоминаниями. Пришлось создать в Google Doc базу с историей всего, что агенты когда-либо говорили или делали. Поначалу их "фантазии" помогали формировать личности. Все, что придумал ИИ-персонаж, откладывалось в его памяти.

По мере разработки продукта, приложения Sloth Surf, выдумки работников становилось все сложнее контролировать. Как только агент упоминал какое-то событие, например, тестирование, оно откладывалось в его базе даных, а потом сотрудник действовал так, будто это произошло на самом деле.

Меган описывала фантастические маркетинговые планы, требующие внушительных бюджетов, как будто она уже начала их воплощать. Кайл рассказывал о привлечении инвестиций на семизначную сумму от друзей и родственников.

Эвана Рэтлиффа также злит, что ИИ либо ничего не делают без приказа, либо разводят слишком большую активность по своей инициативе. Основатель стартапа настроил календарь так, чтобы агенты могли общаться между собой самостоятельно. Это привело к тому, что их теперь почти невозможно остановить, поскольку любое входящее сообщение служит тригером.

"Прежде чем я успел зайти в Lindy.AI и отключить их, было уже слишком поздно. Из-за этой суматохи с нашего счета слетели 30 долларов кредитов, которые я купил для управления агентами. Они, по сути, заговорили сами себя до смерти", — отметил автор.

Однако Эван не отчаялся. С помощью знакомого он смог направить энергию агентов в нужное русло и упорядочить мозговой штурм. В итоге через четыре месяца вышел рабочий прототип Sloth Surf, который заинтересовал инвесторов.

Ранее писали, что Украина создаст собственный ИИ в сотрудничестве с NVIDIA. Первым реализуют языковую модель Diia AI LLM.