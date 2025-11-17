ШІ замінив людей і розвалює компанію: вигадує, бреше, тринькає гроші

Американський розробник Еван Ретліфф створив стартап HurumoAI, де всі співробітники є агентами штучного інтелекту, і зіткнувся із серйозними проблемами.

Засновник OpenAI Сем Альтман пророкує, що скоро з'являться компанії вартістю в мільярди доларів, керовані лише однією людиною за допомогою ШІ, але поки що віртуальні помічники створюють багато проблем. Еван Ретліфф поділився історіями у статті для видання Wired. Він розповів, яких помилок припускається ШІ і чому робота з ним перетворюється на суцільний хаос.

Штучні працівники часто брешуть, коли не мають актуальних даних. Наприклад, агент на ім'я Еш збрехав про завершення тестування нової версії застосунку та підвищення продуктивності на 40%. Що цікаво, він сам вирішив зателефонувати керівнику-людині, поспілкувавшись про щось з іншим ШІ.

Підприємець вибрав платформу для створення ШІ-агентів Lindy.AI, яка здалася найбільш гнучкою. За допомогою фахівця зі ШІ Маті Богачека Еван Ретліфф запустив двох штучних співзасновників: Меган (начальник відділу продажів і маркетингу) і Кайл Лоу (гендиректор). Кожен із них має окрему особистість, здатний спілкуватися електронною поштою, у Slack, у текстових повідомленнях і навіть телефонувати, використовуючи відеоаватари.

Людина-начальник дає завдання, наприклад, надсилає повідомлення з проханням надати таблицю конкурентів, і вони починають працювати. У них є десятки навичок — від управління календарем до написання і запуску коду.

Найскладнішим виявилося наділити їх спогадами. Довелося створити в Google Doc базу з історією всього, що агенти коли-небудь говорили або робили. Спочатку їхні "фантазії" допомагали формувати особистості. Усе, що придумав ШІ-персонаж, відкладалося в його пам'яті.

У міру розробки продукту, додатка Sloth Surf, вигадки працівників ставало дедалі складніше контролювати. Щойно агент згадував якусь подію, наприклад, тестування, її відкладали в його базі даних, а потім співробітник діяв так, ніби це сталося насправді.

Меган описувала фантастичні маркетингові плани, що вимагають значних бюджетів, ніби вона вже почала їх втілювати. Кайл розповідав про залучення інвестицій на семизначну суму від друзів і родичів.

Евана Ретліффа також злить, що ШІ або нічого не роблять без наказу, або розводять надто велику активність за своєю ініціативою. Засновник стартапу налаштував календар так, щоб агенти могли спілкуватися між собою самостійно. Це призвело до того, що їх тепер майже неможливо зупинити, оскільки будь-яке вхідне повідомлення слугує тригером.

"Перш ніж я встиг зайти в Lindy.AI і відключити їх, було вже занадто пізно. Через цю метушню з нашого рахунку злетіли 30 доларів кредитів, які я купив для управління агентами. Вони, по суті, заговорили самі себе до смерті", — зазначив автор.

Однак Еван не зневірився. За допомогою знайомого він зміг спрямувати енергію агентів у потрібне русло і впорядкувати мозковий штурм. У підсумку через чотири місяці вийшов робочий прототип Sloth Surf, який зацікавив інвесторів.

