Во Франции обуздали недооцененный источник энергии мощностью 200 кВт: как им пользуются

Французская компания Enogia разработала компактные системы для получения электроэнергии из геотермальных скважин по всему миру.

Мощность блоков варьируется от 10 до 200 кВт, их можно объединять в одну систему. Подробности сообщает портал Think Geoenergy.

Герметичные ORC-блоки Enogia, разработанные и собранные во Франции, представляют собой турбину и генератор, объединенные в едином корпусе, вращающиеся со скоростью до 30 000 об/мин. Конструкция, изначально применявшаяся для утилизации отходящего тепла, обеспечивает быстрый монтаж и минимальное обслуживание.

В Enogia обратили внимание, что в мире есть очень много геотермальных скважин, которые простаивают или не соответствуют требованиям основных электростанций, а также в скважинах, вырабатывающих слишком много горячей воды для централизованного теплоснабжения или других целей. Во многих случаях температура слишком низкая для традиционных установок, но новой системе достаточно всего 70 градусов Цельсия.

Компактная геотермальная установка Enogia на нефтяном месторождении Фото: Enogia

Технологию можно применять не только для запуска геотермальных электростанций. По словам инженеров, оборудование можно подключить к сетям централизованного теплоснабжения, где излишки тепла, зачастую превышающие 80–90 °C, часто тратятся впустую. Компактные установки могут преобразовывать его в электроэнергию.

Enogia уже поставила заводу по производству топливных элементов из Южной Кореи первую систему мощностью 2 МВт, использующую рекуперацию отходящего тепла топливных элементов. Еще одна система мощностью 40 кВт установлена ​​на геотермальном курорте Краума, питаемом горячим источником Дейлдартунгухвер.

В Японии недавно введенный в эксплуатацию и полностью действующий проект в Симанэ был запущен в качестве испытательного полигона для геотермальных скважин онсэн-типа. Система Enogia при мощности в 20 кВт показала эффективность генерации электричества на 5-8% выше, чем у любого другого конкурента.

Ранее сообщали, что компания Dig Energy разрабатывает новые геотермальные насосы. Разработчики хотят сделать технологию выгодной для установки в обычных домах, чтобы добывать электричество и отапливать помещения.