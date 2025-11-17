У Франції приборкали недооцінене джерело енергії потужністю 200 кВт: як ним користуються

Французька компанія Enogia розробила компактні системи для отримання електроенергії з геотермальних свердловин по всьому світу.

Потужність блоків варіюється від 10 до 200 кВт, їх можна об'єднувати в одну систему. Подробиці повідомляє портал Think Geoenergy.

Герметичні ORC-блоки Enogia, розроблені і зібрані у Франції, являють собою турбіну і генератор, об'єднані в єдиному корпусі, що обертаються зі швидкістю до 30 000 об/хв. Конструкція, що спочатку застосовувалася для утилізації тепла, що відходить, забезпечує швидкий монтаж і мінімальне обслуговування.

В Enogia звернули увагу, що у світі є дуже багато геотермальних свердловин, які простоюють або не відповідають вимогам основних електростанцій, а також у свердловинах, які виробляють надто багато гарячої води для централізованого теплопостачання або інших цілей. У багатьох випадках температура занадто низька для традиційних установок, але новій системі достатньо всього 70 градусів Цельсія.

Компактна геотермальна установка Enogia на нафтовому родовищі Фото: Enogia

Технологію можна застосовувати не тільки для запуску геотермальних електростанцій. За словами інженерів, обладнання можна під'єднати до мереж централізованого теплопостачання, де надлишки тепла, що часто перевищують 80-90 °C, часто марнуються даремно. Компактні установки можуть перетворювати його на електроенергію.

Enogia вже поставила заводу з виробництва паливних елементів з Південної Кореї першу систему потужністю 2 МВт, що використовує рекуперацію тепла паливних елементів, що відходить. Ще одну систему потужністю 40 кВт встановлено на геотермальному курорті Краума, що живиться гарячим джерелом Дейлдартунгухвер.

В Японії нещодавно введений в експлуатацію і повністю діючий проєкт у Сімане було запущено як випробувальний полігон для геотермальних свердловин онсен-типу. Система Enogia за потужності 20 кВт показала ефективність генерації електрики на 5-8% вищу, ніж у будь-якого іншого конкурента.

Раніше повідомляли, що компанія Dig Energy розробляє нові геотермальні насоси. Розробники хочуть зробити технологію вигідною для встановлення у звичайних будинках, щоб добувати електрику та опалювати приміщення.