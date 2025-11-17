У Франції приборкали недооцінене джерело енергії потужністю 200 кВт: як ним користуються
Французька компанія Enogia розробила компактні системи для отримання електроенергії з геотермальних свердловин по всьому світу.
Потужність блоків варіюється від 10 до 200 кВт, їх можна об'єднувати в одну систему. Подробиці повідомляє портал Think Geoenergy.
Герметичні ORC-блоки Enogia, розроблені і зібрані у Франції, являють собою турбіну і генератор, об'єднані в єдиному корпусі, що обертаються зі швидкістю до 30 000 об/хв. Конструкція, що спочатку застосовувалася для утилізації тепла, що відходить, забезпечує швидкий монтаж і мінімальне обслуговування.
В Enogia звернули увагу, що у світі є дуже багато геотермальних свердловин, які простоюють або не відповідають вимогам основних електростанцій, а також у свердловинах, які виробляють надто багато гарячої води для централізованого теплопостачання або інших цілей. У багатьох випадках температура занадто низька для традиційних установок, але новій системі достатньо всього 70 градусів Цельсія.
Технологію можна застосовувати не тільки для запуску геотермальних електростанцій. За словами інженерів, обладнання можна під'єднати до мереж централізованого теплопостачання, де надлишки тепла, що часто перевищують 80-90 °C, часто марнуються даремно. Компактні установки можуть перетворювати його на електроенергію.
Enogia вже поставила заводу з виробництва паливних елементів з Південної Кореї першу систему потужністю 2 МВт, що використовує рекуперацію тепла паливних елементів, що відходить. Ще одну систему потужністю 40 кВт встановлено на геотермальному курорті Краума, що живиться гарячим джерелом Дейлдартунгухвер.
В Японії нещодавно введений в експлуатацію і повністю діючий проєкт у Сімане було запущено як випробувальний полігон для геотермальних свердловин онсен-типу. Система Enogia за потужності 20 кВт показала ефективність генерації електрики на 5-8% вищу, ніж у будь-якого іншого конкурента.
Раніше повідомляли, що компанія Dig Energy розробляє нові геотермальні насоси. Розробники хочуть зробити технологію вигідною для встановлення у звичайних будинках, щоб добувати електрику та опалювати приміщення.