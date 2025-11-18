Батарея – не главное: на что обратить внимание при выборе смартфона Xiaomi (фото)

При покупке популярного смартфона, – например, Xiaomi, – люди обычно обращают внимание на емкость аккумулятора или частоту обновления дисплея. При этом за кадром остается важный фактор, от которого зависит реальное время работы гаджета.

Более продвинутые пользователи могут поинтересоваться производительностью процессора, пишет xiaomitime.com. Но даже они могут упустить такой показатель, как сотовый модем. А это, между прочим, один из самых энергоемких компонентов смартфона, ведь такой модем постоянно адаптируется к условиям окружающей среды. Эксперты издания дают пояснения, как модемные технологии влияют на время работы от аккумулятора на примере телефонов Xiaomi.

Сотовый модем – это важно

Потребляемая мощность сотового модема определяется не предпочтениями пользователя, а радиосвязью и условиями окружающей среды. В то время, как яркость дисплея и загрузка процессора зависят от действий самого владельца смартфона, модем должен реагировать на расстояние до базовых станций, качество сети, переключение между 4G и 5G и прочие факторы. Этим и объясняется тот факт, что смартфоны работают лучше в контролируемых лабораторных условиях и показывают результаты выше тех, которые наблюдаются в реальной жизни. Тем более, если речь идет об использовании телефона где-нибудь в сельской местности или просто на локациях со слабым сигналом.

Відео дня

5G обеспечивает более высокую пропускную способность, меньшую задержку и более сложные антенные системы. Но для этого требуется одновременная работа радиомодулей 4G и 5G, а это энергоемкий режим двойного подключения, снижающий эффективность в режиме ожидания. По результатам исследований, 5G может потреблять на 6-11% больше заряда батареи по сравнению с 4G. Иногда, при нестабильном состоянии сети, этот показатель доходит до 20%.

Качество мобильной связи может отличаться в зависимости от района Фото: unsplash.com

Модем использует усилитель мощности, который потребляет переменную мощность в зависимости от качества сигнала. Для сильных сигналов ему требуется меньше мощности, но для слабых приходится использовать усиление по максимуму. В лифтах, подземных переходах, в метро или просто за городом постоянный поиск сигнала становится главной причиной разрядки батареи в режиме ожидания. Когда устройство находится на границе зоны покрытия 5G, модем быстро переключается между 4G и 5G, создавая дополнительную "нагрузку на переключение".

Смартфоны Xiaomi используют SoC для обеспечения производительности модема, так как современные чипсеты интегрируют модем в архитектуру процессора. Тут стоить отметить, что у чипсетов Qualcomm Snapdragon и MediaTek Dimensity применяются разные подходы к разработке, а потому и разные результаты в реальных условиях. Например, Snapdragon славится стабильностью сети и оптимизацией энергопотребления, а MediaTek делает акцент на производительности и экономичности благодаря платформе Dimensity.

Издание приводит в пример смартфоны Xiaomi 14 (с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3) и Xiaomi 13T Pro (Dimensity 9200+). У первой модели емкость аккумулятора составляет 4610 мАч, у второй – 5000 мАч. Тем не менее, Xiaomi 14 с меньшей емкостью батареи показал более высокую производительность (около 20%) в активном режиме благодаря большей эффективности модема Snapdragon.

Смартфон Xiaomi 14 Фото: Wired

Такая же тенденция прослеживается и на бюджетных смартфонах: Redmi Note 13 Pro 5G с чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 показал лучшую стабильность в режиме ожидания по сравнению с POCO X6 Pro на базе чипсета Dimensity.

Так что специалисты рекомендуют обращать внимание не только на батарею смартфона, но и на сотовый модем, – особенно, если вы знаете, что телефон предстоит использовать в районах с нестабильным покрытием.

Также сообщалось, что скрытое обновление заставит телефоны Xiaomi работать на полную. Речь шла об обновлении Bluetooth-модуля, которое часто остается незамеченным пользователями.