Батарея — не головне: на що звернути увагу під час вибору смартфона Xiaomi (фото)

Під час купівлі популярного смартфона, — наприклад, Xiaomi, — люди зазвичай звертають увагу на ємність акумулятора або частоту оновлення дисплея. При цьому за кадром залишається важливий фактор, від якого залежить реальний час роботи гаджета.

Більш просунуті користувачі можуть поцікавитися продуктивністю процесора, пише xiaomitime.com. Але навіть вони можуть упустити такий показник, як стільниковий модем. А це, між іншим, один з найбільш енергоємних компонентів смартфона, адже такий модем постійно адаптується до умов навколишнього середовища. Експерти видання дають пояснення, як модемні технології впливають на час роботи від акумулятора на прикладі телефонів Xiaomi.

Стільниковий модем — це важливо

Споживана потужність стільникового модему визначається не вподобаннями користувача, а радіозв'язком та умовами навколишнього середовища. У той час, як яскравість дисплея і завантаження процесора залежать від дій самого власника смартфона, модем повинен реагувати на відстань до базових станцій, якість мережі, перемикання між 4G і 5G та інші фактори. Цим і пояснюється той факт, що смартфони працюють краще в контрольованих лабораторних умовах і показують результати вищі за ті, що спостерігаються в реальному житті. Тим паче, якщо йдеться про використання телефону десь у сільській місцевості або просто на локаціях зі слабким сигналом.

Відео дня

5G забезпечує вищу пропускну здатність, меншу затримку і складніші антенні системи. Але для цього потрібна одночасна робота радіомодулів 4G і 5G, а це енергоємний режим подвійного підключення, що знижує ефективність у режимі очікування. За результатами досліджень, 5G може споживати на 6-11% більше заряду батареї порівняно з 4G. Іноді, при нестабільному стані мережі, цей показник доходить до 20%.

Якість мобільного зв'язку може відрізнятися залежно від району Фото: unsplash.com

Модем використовує підсилювач потужності, який споживає змінну потужність залежно від якості сигналу. Для сильних сигналів йому потрібно менше потужності, але для слабких доводиться використовувати посилення по максимуму. У ліфтах, підземних переходах, у метро або просто за містом постійний пошук сигналу стає головною причиною розрядки батареї в режимі очікування. Коли пристрій перебуває на межі зони покриття 5G, модем швидко перемикається між 4G і 5G, створюючи додаткове "навантаження на перемикання".

Смартфони Xiaomi використовують SoC для забезпечення продуктивності модему, оскільки сучасні чіпсети інтегрують модем в архітектуру процесора. Тут варто зазначити, що у чіпсетів Qualcomm Snapdragon і MediaTek Dimensity застосовуються різні підходи до розробки, а тому і різні результати в реальних умовах. Наприклад, Snapdragon славиться стабільністю мережі та оптимізацією енергоспоживання, а MediaTek робить акцент на продуктивності та економічності завдяки платформі Dimensity.

Видання наводить як приклад смартфони Xiaomi 14 (з чипсетом Snapdragon 8 Gen 3) і Xiaomi 13T Pro (Dimensity 9200+). У першої моделі ємність акумулятора становить 4610 мАг, у другої — 5000 мАг. Проте, Xiaomi 14 з меншою ємністю батареї показав вищу продуктивність (близько 20%) в активному режимі завдяки більшій ефективності модему Snapdragon.

Смартфон Xiaomi 14 Фото: Wired

Така ж тенденція простежується і на бюджетних смартфонах: Redmi Note 13 Pro 5G з чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 показав кращу стабільність у режимі очікування порівняно з POCO X6 Pro на базі чипсета Dimensity.

Тож фахівці рекомендують звертати увагу не тільки на батарею смартфона, а й на стільниковий модем, — особливо, якщо ви знаєте, що телефон доведеться використовувати в районах з нестабільним покриттям.

Також повідомлялося, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, яке часто залишається непоміченим користувачами.