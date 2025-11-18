Cкрытые функции на смартфоне: 7 полезных фишек, упрощающих жизнь (фото, видео)

Смартфоны Samsung славятся разнообразной функциональностью, но многие пользователи не знают о существовании удобных "секретных" опций.

Блогер The Simple Dad рассказал о семи неочевидных инструментах, с которыми пользоваться гаджетом Galaxy становится приятнее. Объясняем, как их включить.

Шумоподавление для звонков (Voice Focus)

Эта опция пригодится во время разговоров по телефону в шумных местах. Она задействует ИИ, чтобы изолировать ваш голос и отсечь все посторонние шумы, будь то гул транспорта или аэропорта. В результате собеседнику отлично слышно речь почти в любой обстановке.

Функция доступна как во время обычных звонков, так и через WhatsApp. Чтобы активировать, опустите шторку быстрых настроек, найдите иконку "Режим микрофона" и выберите "Фокус на голосе".

Voice Focus на смартфоне Samsung Фото: скриншот / YouTube

Настройка вида входящего вызова

Можно выбрать, как будет отображаться входящий звонок, когда вы пользуетесь другими приложениями. Доступно три варианта: полноэкранный, небольшое всплывающее окно или мини-уведомление. Последний вариант идеален для игр или во время просмотра видео — звонок не перекроет весь экран, и удобно ответить или отклонить его, не отвлекаюсь от текущего занятия.

Откройте приложение "Телефон", нажмите на три точки → "Настройки" → "Вид входящих вызовов при использовании приложений" и выберите подходящую опцию.

Подробная демонстрация интересных функций Samsung Galaxy от блогера The Simple Dad

ИИ-помощник в "Play Маркете"

Недавно Google интегрировала фирменного ассистента прямо в магазин приложений. Теперь можно не читать сотни отзывов, достаточно просто спросить у Gemini о любом сервисе. Например: "Есть ли в этой игре платный контент?", "Какие разрешения требует это приложение?" или "Предоставляет ли этот магазин бесплатную доставку?". Кроме того, чат-бот способен помочь с поиском утилиты под конкретную задачу, будь то видеоредактор или нечто специализированное. Алгоритм анализирует базу данных платформы.

Чтобы воспользоваться, откройте страницу любого приложения в Play Store, пролистайте вниз до раздела "Спросите Gemini об этом приложении" и задайте свой вопрос.

Активный экран при взгляде на него

В браузере дисплей может гаснуть во время чтения статьи или рецепта. Конечно, все знают о параметре длительность подсветки, который регулирует, как долго экран остается включенным. Однако Samsung теперь предлагает более умную функцию. Она поддерживает работу экрана до тех пор, пока вы на него смотрите, отслеживая взгляд через фронтальную камеру.

Инструмент включается через "Настройки" → "Дисплей" → "Тайм-аут экрана", где под настройкой времени есть пункт "Не выключать при просмотре".

Приложение "Режимы и сценарии" для автоматизации действий на Samsung Galaxy Фото: скриншот / YouTube

Мощная автоматизация

На смартфонах Samsung есть интересная утилита "Режимы и сценарии", позволяющая автоматизировать рутинные действия. Например, можно настроить телефон так, чтобы он автоматически включал Wi-Fi и запускал плейлист, когда вы приходите домой, или переходил в беззвучный режим, когда вы на работе. В приложении есть множество готовых шаблонов для разных ситуаций.

В "Настройках" по запросу "Режимы и сценарии" (Modes and Routines) перейдите на вкладку "Обзор", где уже предусмотрено множество готовых пресетов.

Настройки по алфавиту

Меню параметров в оболочке Samsung может показаться запутанным. Но с помощью фирменного приложения Good Lock его можно упорядочить.

Установите Good Lock из Galaxy Store. Внутри него скачайте модуль RegiStar. Запустите RegiStar, выберите "Customize your settings home", включите опцию и выберите сортировку по алфавиту.

Эффекты перехода на экране блокировки Samsung Galaxy Фото: скриншот / YouTube

Плавный переход с Always-On Display

Это косметический, но все же приятный апгрейд. При включении гаджета обои на экране не просто появляются, а плавно переходят из черно-белого режима Always-On Display в цветной.

Для этого тоже понадобится Good Lock и модуль Wonderland. В нем можно создавать собственные эффекты для экрана блокировки, включая этот плавный переход.

