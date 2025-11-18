Приховані функції на смартфоні: 7 корисних фішок, що спрощують життя (фото, відео)

Смартфони Samsung славляться різноманітною функціональністю, але багато користувачів не знають про існування зручних "секретних" опцій.

Блогер The Simple Dad розповів про сім неочевидних інструментів, з якими користуватися гаджетом Galaxy стає приємніше. Пояснюємо, як їх увімкнути.

Шумозаглушення для дзвінків (Voice Focus)

Ця опція стане в пригоді під час розмов телефоном у галасливих місцях. Вона задіює ШІ, щоб ізолювати ваш голос і відсікти всі сторонні шуми, чи то гул транспорту, чи то аеропорту. У результаті співрозмовнику відмінно чути мову майже в будь-якій обстановці.

Функція доступна як під час звичайних дзвінків, так і через WhatsApp. Щоб активувати, опустіть шторку швидких налаштувань, знайдіть іконку "Режим мікрофона" і виберіть "Фокус на голосі".

Voice Focus на смартфоні Samsung Фото: скриншот / YouTube

Налаштування виду вхідного виклику

Можна вибрати, як відображатиметься вхідний дзвінок, коли ви користуєтеся іншими додатками. Доступно три варіанти: повноекранний, невелике спливаюче вікно або міні-повідомлення. Останній варіант ідеальний для ігор або під час перегляду відео — дзвінок не перекриє весь екран, і зручно відповісти або відхилити його, не відволікаючись від поточного заняття.

Відкрийте застосунок "Телефон", натисніть на три крапки → "Налаштування" → "Вигляд вхідних викликів під час використання застосунків" і виберіть відповідну опцію.

Детальна демонстрація цікавих функцій Samsung Galaxy від блогера The Simple Dad

АІ-помічник у "Play Маркеті"

Нещодавно Google інтегрувала фірмового асистента прямо в магазин додатків. Тепер можна не читати сотні відгуків, достатньо просто запитати у Gemini про будь-який сервіс. Наприклад: "Чи є в цій грі платний контент?", "Які дозволи вимагає цей застосунок?" чи "Чи надає цей магазин безкоштовну доставку?". Крім того, чат-бот здатний допомогти з пошуком утиліти під конкретне завдання, чи то відеоредактор, чи то щось спеціалізоване. Алгоритм аналізує базу даних платформи.

Щоб скористатися, відкрийте сторінку будь-якого застосунку в Play Store, перегорніть униз до розділу "Запитайте Gemini про цей застосунок" і поставте своє запитання.

Активний екран при погляді на нього

У браузері дисплей може гаснути під час читання статті або рецепта. Звісно, всі знають про параметр тривалість підсвічування, який регулює, як довго екран залишається увімкненим. Однак Samsung тепер пропонує більш розумну функцію. Вона підтримує роботу екрана доти, доки ви на нього дивитеся, відстежуючи погляд через фронтальну камеру.

Інструмент вмикається через "Налаштування" → "Дисплей" → "Тайм-аут екрану", де під налаштуванням часу є пункт "Не вимикати при перегляді".

Додаток "Режими і сценарії" для автоматизації дій на Samsung Galaxy Фото: скриншот / YouTube

Потужна автоматизація

На смартфонах Samsung є цікава утиліта "Режими і сценарії", що дає змогу автоматизувати рутинні дії. Наприклад, можна налаштувати телефон так, щоб він автоматично вмикав Wi-Fi і запускав плейлист, коли ви приходите додому, або переходив у беззвучний режим, коли ви на роботі. У застосунку є безліч готових шаблонів для різних ситуацій.

У "Налаштуваннях" за запитом "Режими і сценарії" (Modes and Routines) перейдіть на вкладку "Огляд", де вже передбачено безліч готових пресетів.

Налаштування за алфавітом

Меню параметрів в оболонці Samsung може здатися заплутаним. Але за допомогою фірмового додатка Good Lock його можна впорядкувати.

Встановіть Good Lock з Galaxy Store. Усередині нього скачайте модуль RegiStar. Запустіть RegiStar, виберіть "Customize your settings home", увімкніть опцію і виберіть сортування за алфавітом.

Ефекти переходу на екрані блокування Samsung Galaxy Фото: скриншот / YouTube

Плавний перехід з Always-On Display

Це косметичний, але все ж приємний апгрейд. Під час увімкнення гаджета шпалери на екрані не просто з'являються, а плавно переходять із чорно-білого режиму Always-On Display у кольоровий.

Для цього теж знадобиться Good Lock і модуль Wonderland. У ньому можна створювати власні ефекти для екрана блокування, включно з цим плавним переходом.

