Как солнечные панели помогут во время веерных отключений и блэкаутов в Украине: пояснение

Во время отключений света украинцы могут перейти на альтернативные источники энергии, например солнечные панели. Однако есть риски, когда они могут быть неэффективны.

Украинцы сталкиваются с энергетическими проблемами из-за обстрелов ВС РФ энергоинфраструктуры. Во многих областях страны введены графики отключения света, однако если у домовладельцев установлены солнечные панели, это может помочь пережить блэкаут. Как именно — рассказывает Фокус.

Оценка потребностей в случае блэкаута

Стоит оценить свои потребности, чтобы убедиться в готовности к отключениям электричества. Нужно четко понимать, какие устройства и приборы будут использоваться в обязательном порядке, а какие — нет. Итак, обязательно понадобятся освещение, холодильник, медицинское оборудование (при наличии), доступ в интернет, устройства связи, а также системы отопления или охлаждения.

Нужно оценить, сколько электроэнергии необходимо для питания этих устройств и сколько времени может потребоваться для их питания в случае отключения электроэнергии. Исходя из потребностей в электроэнергии и предполагаемой продолжительности отключения, стоит понимать, сколько солнечных панелей и аккумуляторных батарей понадобится для домашней электростанции. Также обязательно нужно установить систему с защитой от скачков электроэнергии, чтобы гаджеты не пострадали, пишет energyaustralia.com.au.

Работают ли солнечные панели при отключении света

Во многих домах используется сетевая солнечная система. Это означает, что избыток электроэнергии, вырабатываемой электростанцией, возвращается в сеть. В периоды, когда станция не вырабатывает достаточно электроэнергии для питания дома, например, ночью или в облачную погоду, приборы будут использовать электроэнергию из сети для работы.

При отключении электроэнергии солнечная электростанция тоже перестает работать. Это защитный механизм, защищающий работников коммунальных служб, которым приходится выезжать на места и работать на линиях, чтобы восстановить работу сети. Таким образом, даже если у домовладельца есть солнечные панели, в случае блэкаута от остается без света.

Установка домашних аккумуляторов

Одних солнечных панелей может быть недостаточно для обеспечения электроэнергией дома, особенно во время веерных отключений. Именно здесь пригодятся аккумуляторы. Система хранения позволяет заряжать аккумулятор излишками солнечной энергии, чтобы можно было использовать ее в периоды, когда солнечного света недостаточно для питания дома. Они также могут быть полезны во время блэкаутов.

Подключение солнечных панелей к резервному аккумулятору

Простое подключение солнечных панелей к резервному аккумулятору не гарантирует бесперебойного электроснабжения во время отключений света. Чтобы использовать солнечную электростанцию ​​для питания дома во время блэкаута, важно, чтобы в ней были все необходимые компоненты.

Так, необходимо убедиться, что солнечная электростанция оснащена системой защиты, которая автоматически отключает дом от сети во время отключений электроэнергии и переключает его на солнечную электростанцию ​​и аккумулятор. В рамках этого процесса защита от отключения электроэнергии также должна предотвращать обратный поток избыточной электроэнергии в сеть, чтобы работники коммунальных служб не подвергались риску. Стоит обратиться к специалистам за помощью в установке такой системы.

Что делать при длительном отключении электроэнергии

Во время длительного блэкаута важно контролировать потребление электроэнергии, чтобы максимально продлить срок службы накопителя солнечной энергии. Вот несколько советов:

Приоритеты энергопотребления

Солнечные батареи способны накапливать ограниченное количество энергии, поэтому при длительном отключении электроэнергии крайне важно расставить приоритеты энергопотребления.

Экономьте энергию, выделив необходимые для дома приборы, такие как холодильник, модем, несколько светильников и даже кондиционер. Вы можете отключить ненужные приборы и устройства на настенной розетке, чтобы они не потребляли энергию в режиме ожидания и не разряжали ваши запасы энергии.

Мониторинг и обслуживание солнечных панелей

Некоторые солнечные системы и аккумуляторные батареи предоставляют данные на встроенный дисплей, веб-сайт или приложение. Эта информация поможет вам контролировать:

объем электроэнергии, вырабатываемой вашей системой

время зарядки аккумулятора

потребление электроэнергии домом

исправности системы.

Если солнечная электростанция не имеет встроенных функций мониторинга, можно установить дополнительные устройства мониторинга, которые помогут контролировать потребление электроэнергии и обслуживать ее.

Устройства мониторинга солнечной энергии могут быть особенно полезны во время отключений, особенно если они предоставляют подробную информацию об энергопотреблении в доме. Таким образом, домовладелец может определить, где можно сэкономить электричество во время отключений.

Максимизируйте эффективность солнечных панелей

Максимизация эффективности солнечных панелей — важный фактор для использования солнечной энергии и подзарядки солнечной батареи.

Чтобы эффективность солнечных панелей была высокой, обязательно размещайте их на открытом солнце и, по возможности, не допускайте попадания в тень. Угол наклона фотоэлементов тоже должен быть оптимальным. Также стоит регулярно очищать панели от грязи, пыли, снега, опавших листьев и другого мусора, который может снизить их эффективность. Чистка может быть опасной, поэтому зачастую лучше обратиться за помощью к специалисту.

