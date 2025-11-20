Як сонячні панелі допоможуть під час віялових відключень і блекаутів в Україні: пояснення

Під час відключень світла українці можуть перейти на альтернативні джерела енергії, наприклад сонячні панелі. Однак є ризики, коли вони можуть бути неефективними.

Українці стикаються з енергетичними проблемами через обстріли ЗС РФ енергоінфраструктури. У багатьох областях країни запроваджено графіки вимкнення світла, однак якщо у домовласників встановлені сонячні панелі, це може допомогти пережити блекаут. Як саме — розповідає Фокус.

Оцінювання потреб у разі блекауту

Варто оцінити свої потреби, щоб переконатися в готовності до відключень електрики. Потрібно чітко розуміти, які пристрої та прилади будуть використовуватися в обов'язковому порядку, а які — ні. Отже, обов'язково знадобляться освітлення, холодильник, медичне обладнання (за наявності), доступ в інтернет, пристрої зв'язку, а також системи опалення або охолодження.

Відео дня

Потрібно оцінити, скільки електроенергії необхідно для живлення цих пристроїв і скільки часу може знадобитися для їхнього живлення в разі відключення електроенергії. Виходячи з потреб в електроенергії та передбачуваної тривалості вимкнення, варто розуміти, скільки сонячних панелей і акумуляторних батарей знадобиться для домашньої електростанції. Також обов'язково потрібно встановити систему із захистом від стрибків електроенергії, щоб гаджети не постраждали, пише energyaustralia.com.au.

Домашня сонячна електростанція Фото: ABC News

Чи працюють сонячні панелі під час вимкнення світла

У багатьох будинках використовується мережева сонячна система. Це означає, що надлишок електроенергії, що виробляється електростанцією, повертається в мережу. У періоди, коли станція не виробляє достатньо електроенергії для живлення будинку, наприклад, вночі або в хмарну погоду, прилади використовуватимуть електроенергію з мережі для роботи.

При відключенні електроенергії сонячна електростанція теж перестає працювати. Це захисний механізм, що захищає працівників комунальних служб, яким доводиться виїжджати на місця і працювати на лініях, щоб відновити роботу мережі. Таким чином, навіть якщо у домовласника є сонячні панелі, у разі блекауту від залишається без світла.

Сонячна батарея для домашньої електростанції Фото: Tesla

Встановлення домашніх акумуляторів

Одних сонячних панелей може бути недостатньо для забезпечення електроенергією будинку, особливо під час віялових відключень. Саме тут стануть у пригоді акумулятори. Система зберігання дозволяє заряджати акумулятор надлишками сонячної енергії, щоб можна було використовувати її в періоди, коли сонячного світла недостатньо для живлення будинку. Вони також можуть бути корисними під час блекаутів.

Підключення сонячних панелей до резервного акумулятора

Просте підключення сонячних панелей до резервного акумулятора не гарантує безперебійного електропостачання під час відключень світла. Щоб використовувати сонячну електростанцію для живлення будинку під час блекауту, важливо, щоб у ній були всі необхідні компоненти.

Так, необхідно переконатися, що сонячна електростанція оснащена системою захисту, яка автоматично відключає будинок від мережі під час відключень електроенергії та переключає його на сонячну електростанцію та акумулятор. У рамках цього процесу захист від вимкнення електроенергії також має запобігати зворотному потоку надлишкової електроенергії в мережу, щоб працівники комунальних служб не наражалися на ризик. Варто звернутися до фахівців за допомогою в установці такої системи.

Сонячна електростанція: панелі, батарея та інвертор

Що робити в разі тривалого вимкнення електроенергії

Під час тривалого блекаута важливо контролювати споживання електроенергії, щоб максимально продовжити термін служби накопичувача сонячної енергії. Ось кілька порад:

Пріоритети енергоспоживання

Сонячні батареї здатні накопичувати обмежену кількість енергії, тому в разі тривалого відключення електроенергії вкрай важливо розставити пріоритети енергоспоживання.

Заощаджуйте енергію, виділивши необхідні для дому прилади, такі як холодильник, модем, кілька світильників і навіть кондиціонер. Ви можете вимкнути непотрібні прилади та пристрої на настінній розетці, щоб вони не споживали енергію в режимі очікування і не розряджали ваші запаси енергії.

Моніторинг та обслуговування сонячних панелей

Деякі сонячні системи та акумуляторні батареї надають дані на вбудований дисплей, веб-сайт або додаток. Ця інформація допоможе вам контролювати:

обсяг електроенергії, що виробляється вашою системою

час зарядки акумулятора

споживання електроенергії будинком

справності системи.

Якщо сонячна електростанція не має вбудованих функцій моніторингу, можна встановити додаткові пристрої моніторингу, які допоможуть контролювати споживання електроенергії та обслуговувати її.

Пристрої моніторингу сонячної енергії можуть бути особливо корисні під час відключень, особливо якщо вони надають детальну інформацію про енергоспоживання в будинку. Таким чином, домовласник може визначити, де можна заощадити електрику під час відключень.

Сонячна електростанція обов'язково повинна мати інвертор Фото: deegesolar.co.uk

Максимізуйте ефективність сонячних панелей

Максимізація ефективності сонячних панелей — важливий фактор для використання сонячної енергії та підзарядки сонячної батареї.

Щоб ефективність сонячних панелей була високою, обов'язково розміщуйте їх на відкритому сонці і, за можливості, не допускайте потрапляння в тінь. Кут нахилу фотоелементів теж має бути оптимальним. Також варто регулярно очищати панелі від бруду, пилу, снігу, опалого листя та іншого сміття, яке може знизити їхню ефективність. Чищення може бути небезпечним, тому часто краще звернутися по допомогу до фахівця.

Раніше ми писали про те, що китайська сонячна батарея може працювати аж 1000 годин. Сонячні батареї виходять на новий рівень. Вони вже витримують 1000 годин при температурі 80°C, і при цьому майже втричі підвищують свою ефективність.