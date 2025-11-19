Сброс мин с "Шахедов" ночью: "Флеш" объяснил, что это было на самом деле (фото)

Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов опроверг сообщения о сбросе мин с "Шахедов" в Чернигове и других городах этой ночью.

Местные жители находят обломки дронов-перехватчиков, которые охотятся на "Шахеды", а не мины. Об этом эксперт сообщил в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующее фото.

Обломки дрона-перехватчика Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Несмотря на это, "Флеш" призвал украинцев быть осторожным и не брать незнакомые предметы. По его словам, россияне вполне могут использовать "Шахеды" для сброса мин.

"Сегодня это обломки БПЛА, завтра будут мины от врага. Также в наших перехватчиках может оставаться опасное содержимое. Как всегда прошу родителей рассказывать об этом детям, они всегда в зоне риска", — отметил он.

"Шахеды" с минами: что известно

Модернизированный "Шахед" с минами ПТМ-3 Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Летом "Флеш" предупреждал, что в РФ модернизировали "Шахеды", снабдив их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3. Кассет две, и они расположены под крыльями БПЛА.

"Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику рядом. Пока что замысел противника не понятен, что они хотят миновать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может попытка атаковать наше сельское хозяйство", — рассказал эксперт.

Отметим, что ПТМ-3 предназначены для минирования местности против танков и другой подвижной техники

Напомним, ВС РФ начали применять в Украине новые иранские беспилотники "Шахед 107".

Фокус также сообщал об использовании россиянами дронов "Шахед 101" на прифронтовых территориях.