Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал Российско-украинская война

ВС РФ запускают по Украине новый тип "Шахеда": кто под угрозой (фото)

Новый Шахед 101
Новый "Шахед" | Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Вооруженные силы Российской Федерации начали применять в Украине новый тип ударного беспилотного летательного аппарата — "Шахед 101".

Появление нового типа "Шахеда" фиксируется на прифронтовых территориях. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Дрон "Шахед 101"
Дрон "Шахед 101"
Дрон "Шахед 101"
Дрон "Шахед 101"
Фото: Сергей Флэш/ Telegram
Дрон "Шахед 101"
Дрон "Шахед 101"
Фото: Сергей Флэш/ Telegram
Дрон "Шахед 101"
Дрон "Шахед 101"
Дрон "Шахед 101"

"Можно предположить, что россияне продолжат производство этого БПЛА на территории России. Это попытка противника "закрыть" потребность БПЛА в массовом сегменте мидлстрайков", — написал "Флеш".

Важно
"Может ли FPV оттуда вылететь": на российских "Шахедах" заметили загадочные ящики (фото)

Как отмечает эксперт, новый "Шахед 101" до конца не исследован. Известно, что беспилотник оснащен боевой частью весом 8-9 килограммов, а его дальность поражения составляет несколько сотен километров. Навигация происходит на основе 4-элементной CRPA антенны.

Відео дня

Напомним, россияне все чаще оснащают свои "Шахеды" камерами заднего обзора, передающими видео в РФ через радиомодем.

Фокус также сообщал, что китайская государственная оборонная компания China North Industries Group Corporation недорогой дрон Feilong-300D, похожий на "Шахед".