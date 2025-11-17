ВС РФ запускают по Украине новый тип "Шахеда": кто под угрозой (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации начали применять в Украине новый тип ударного беспилотного летательного аппарата — "Шахед 101".

Появление нового типа "Шахеда" фиксируется на прифронтовых территориях. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Дрон "Шахед 101" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Можно предположить, что россияне продолжат производство этого БПЛА на территории России. Это попытка противника "закрыть" потребность БПЛА в массовом сегменте мидлстрайков", — написал "Флеш".

Как отмечает эксперт, новый "Шахед 101" до конца не исследован. Известно, что беспилотник оснащен боевой частью весом 8-9 килограммов, а его дальность поражения составляет несколько сотен километров. Навигация происходит на основе 4-элементной CRPA антенны.

Напомним, россияне все чаще оснащают свои "Шахеды" камерами заднего обзора, передающими видео в РФ через радиомодем.

Фокус также сообщал, что китайская государственная оборонная компания China North Industries Group Corporation недорогой дрон Feilong-300D, похожий на "Шахед".