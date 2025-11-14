"Может ли FPV оттуда вылететь": на российских "Шахедах" заметили загадочные ящики (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации начали запускать по территории Украины ударные беспилотники "Шахед", оснащенные неизвестной полезной нагрузкой.

Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескреснов в своем Telegram-канале отметил, что уже в третий раз видит на "Шахеде" загадочный ящик.

Дрон "Шахед" с неизвестным ящиком

По словам эксперта, пока украинским военным еще не удалось получить трофейный образец модернизированного БПЛА. Соответственно роль нового компонента остается неизвестной.

"Флеш" отметил, что сейчас перебирает все возможные варианты. В частности, он высказал предположение, что "Шахеды" могли стать носителями FPV-дронов.

"Вопрос к профильным специалистам: может ли FPV вылететь из ящика на скорости "Шахеда" 150-170 км/ч?" — написал специалист в области радиотехнологий.

Напомним, фото "Шахеда" с коробкой, снятое с вертолета, "Флеш" впервые опубликовал на прошлой неделе. В комментариях предположили, что это может быть дополнительная боевая нагрузка. Один из пользователей также заметил, что загадочное устройство внешне напоминает автомобильный аккумулятор.

Фокус также сообщал, что в Украине начали фиксировать российские "Шахеды", оснащенные дополнительными камерами заднего обзора. По словам эксперта, видео с этих камер передается через радиомодем в Россию.