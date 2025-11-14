"Может ли FPV оттуда вылететь": на российских "Шахедах" заметили загадочные ящики (фото)
Вооруженные силы Российской Федерации начали запускать по территории Украины ударные беспилотники "Шахед", оснащенные неизвестной полезной нагрузкой.
Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескреснов в своем Telegram-канале отметил, что уже в третий раз видит на "Шахеде" загадочный ящик.
По словам эксперта, пока украинским военным еще не удалось получить трофейный образец модернизированного БПЛА. Соответственно роль нового компонента остается неизвестной.Важно
"Флеш" отметил, что сейчас перебирает все возможные варианты. В частности, он высказал предположение, что "Шахеды" могли стать носителями FPV-дронов.
"Вопрос к профильным специалистам: может ли FPV вылететь из ящика на скорости "Шахеда" 150-170 км/ч?" — написал специалист в области радиотехнологий.
Напомним, фото "Шахеда" с коробкой, снятое с вертолета, "Флеш" впервые опубликовал на прошлой неделе. В комментариях предположили, что это может быть дополнительная боевая нагрузка. Один из пользователей также заметил, что загадочное устройство внешне напоминает автомобильный аккумулятор.
Фокус также сообщал, что в Украине начали фиксировать российские "Шахеды", оснащенные дополнительными камерами заднего обзора. По словам эксперта, видео с этих камер передается через радиомодем в Россию.