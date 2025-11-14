"Чи може FPV звідти вилетіти": на російських "Шахедах" помітили загадкові ящики (фото)
Збройні сили Російської Федерації почали запускати по території Україні ударні безпілотники «Шахед», оснащені невідомим корисним навантаженням.
Український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескреснов у своєму Telegram-каналі зазначив, що вже втретє бачить на "Шахеді" загадковий ящик.
За словами експерта, наразі українським військовим ще не вдалося отримати трофейний зразок модернізованого БПЛА. Відповідно роль нового компонента залишається невідомою.Важливо
"Флеш" зазначив, що наразі перебирає усі можливі варіанти. Зокрема, він висловив припущення, що "Шахеди" могли стати носіями FPV-дронів.
"Питання до профільних фахівців: чи може FPV вилетіти з ящика на швидкості "Шахеда" 150-170 км/год?" — написав фахівець в галузі радіотехнологій.
Нагадаємо, фото "Шахеда" з коробкою, зняте з вертольота, "Флеш" вперше опублікував минулого тижня. В коментарях припустили, що це може бути додаткове бойове навантаження. Один з користувачів також зауважив, що загадковий пристрій зовні нагадує автомобільний акумулятор.
Фокус також повідомляв, що в Україні почали фіксувати російські "Шахеди", оснащені додатковими камерами заднього огляду. За словами експерта, відео з цих камер передається через радіомодем в Росію.