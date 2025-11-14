"Чи може FPV звідти вилетіти": на російських "Шахедах" помітили загадкові ящики (фото)

Збройні сили Російської Федерації почали запускати по території Україні ударні безпілотники «Шахед», оснащені невідомим корисним навантаженням.

Український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескреснов у своєму Telegram-каналі зазначив, що вже втретє бачить на "Шахеді" загадковий ящик.

Дрон "Шахед" з невідомим ящиком

За словами експерта, наразі українським військовим ще не вдалося отримати трофейний зразок модернізованого БПЛА. Відповідно роль нового компонента залишається невідомою.

Важливо

Схожий на "Шахед": Китай представив дешевий дрон-камікадзе Feilong-300D (фото)

"Флеш" зазначив, що наразі перебирає усі можливі варіанти. Зокрема, він висловив припущення, що "Шахеди" могли стати носіями FPV-дронів.

"Питання до профільних фахівців: чи може FPV вилетіти з ящика на швидкості "Шахеда" 150-170 км/год?" — написав фахівець в галузі радіотехнологій.

Відео дня

Нагадаємо, фото "Шахеда" з коробкою, зняте з вертольота, "Флеш" вперше опублікував минулого тижня. В коментарях припустили, що це може бути додаткове бойове навантаження. Один з користувачів також зауважив, що загадковий пристрій зовні нагадує автомобільний акумулятор.

Фокус також повідомляв, що в Україні почали фіксувати російські "Шахеди", оснащені додатковими камерами заднього огляду. За словами експерта, відео з цих камер передається через радіомодем в Росію.