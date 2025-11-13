Передають відео в РФ: на "Шахедах" помітили нові камери заднього огляду (фото)
В Російські Федерації все частіше оснащують свої ударні безпілотники «Шахед» камерами заднього огляду, про що свідчать фото збитих БПЛА.
Відео з додаткових камер "Шахедів" передається через радіомодем в Росію. Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав українські екіпажі дронів-перехоплювачів звернути на це увагу.
За словами експерта, "Шахеди" з камерами заднього огляду можна одразу розпізнати по двох антенах на краях хвостів. Він також опублікував відповідні фото.Важливо
Як зазначає "Флеш", наразі невідомо, яку саме функцію виконують БПЛА з такими камерами. Вони можуть вести розвідку коридорів прольоту або виконувати маневри ухилення при наближенні українських зенітних дронів.
"Однозначно ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику", — наголосив фахівець з радіотехнологій.
Нагадаємо, раніше українські військові помітили камеру заднього огляду на російському розвідувальному безпілотнику "Орлан"
Фокус також повідомляв, що ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Гербера", оснащений одразу двома додатковими камерами.