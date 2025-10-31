Для реактивних "Шахедів": РФ закупила американські двигуни Swiwin, – ЗМІ (фото)

Російська Федерація придбала для реактивних ударних безпілотників «Шахед» американські двигуни Swiwin SW400Pro та SW240B, зібрані в Китаї.

Компанія "Ангар-22", що закупила ці двигуни, вже перебуває під санкціями через купівлю китайської версії двигунів Limbach, які також застосовувалися в "Шахедах". Своєю чергою Swiwin USA не згадується в жодних санкційних списках, пише The Insider.

У виданні з’ясували, що у 2025 році в Росію з Китаю ввезли двигуни SW400PRO та SW240B приблизно на 300 тисяч доларів. Ввезенням займався зокрема безпосередньо виробник — Swiwin Turbojet Equipment Co., Ltd.

За даними митниці, ТОВ "Ангар-22" купувало двигуни Swiwin "для проведення дослідно-конструкторських робіт, для їх розбирання та дослідження", тобто для реверс-інжинірингу. Джерела журналістів підтвердили, що двигуни Swiwin купили, розібрали та відправили на реверс-інжиніринг.

Двигун Swiwin SW800Pro з "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Як зазначають у виданні, компанія Swiwin USA заснована американцем Ендрю Фьоретті, який також є її власником. У Китаї з 2013 року під тією ж торговою маркою і логотипом діє виробнича компанія Swiwin Turbojet Equipment Co. Ltd.

Також повідомляється, що у 2019 році представник Swiwin USA від її імені писав на спеціалізованому форумі, що в компанії встановлені правила, що обмежують коло потенційних покупців, оскільки виробник несе відповідальність за наслідки використання своєї техніки.

"Якщо хтось серйозно постраждає, а причиною виявиться спробують на цьому заробити. Якщо я продам запчастини людині, яка не має поняття, що робить, і вона в результаті отримає травму, хтось може подати до суду. Як власник бізнесу я можу витратити тисячі доларів лише на судовий розгляд, незалежно від того, обґрунтовано позов чи ні", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, за даними німецького видання NTV, Китай перешкоджає Україні імпортувати необхідні електронні компоненти для дронів через союзні країни, зокрема Литву, Латвію, Естонію та Польщу.

Фокус також повідомляв, що Україна виявила в російських ударних безпілотниках "Шахед" електронні компоненти, виготовлені або зібрані компаніями в Індії.