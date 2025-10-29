Китай навмисно перешкоджає Україні отримувати необхідні компоненти для дронів, — ЗМІ

Китай перешкоджає Україні імпортувати необхідні електронні компоненти для дронів через союзні країни, зокрема Литву, Латвію, Естонію та Польщу.

Водночас Пекін скорочує експорт двигунів, акумуляторів та контролерів польоту для безпілотників, які використовують ЗСУ, пише німецьке видання NTV.

Журналісти зазначили, що китайський уряд навмисно обмежує поставки, щоб підірвати українське виробництво дронів, бо саме ця зброя стала вирішальною у боротьбі проти ЗС РФ, а також застосовується для ударів по важливих командних і логістичних об'єктах росіян та по критичній енергетичній інфраструктурі ворога.

"Зброя, яка вже проникла далеко вглиб російської території, чинить на Москву не тільки військовий, а й, перш за все, соціальний, економічний і політичний тиск… Є ознаки того, що стратегія далекосяжних ударів з використанням високоточної зброї, насамперед дронів, поступово приносить успіх", — пояснив військовий аналітик Хендрік Реммель.

Автори матеріалу підкреслили, що ситуація в Росії напружена, оскільки зростають як інфляція, так і ціни на енергоносії.

Водночас експортні обмеження Китаю сильно заважають Україні та ставлять під загрозу її успіх на фронті. Зокрема, двигуни, батареї та системи управління польотом для дронів переважно походять з Китаю.

Україна намагається отримати необхідні компоненти для дронів обхідними шляхами, наприклад, через торгівлю з американськими компаніями, які мають виробничі потужності в Європі. Проте це обходиться значно дорожче.

В статті підкреслюється, що попри офіційні заяви Пекіна про "нейтралітет" у війні Росії проти України, китайські компоненти неодноразово виявляли в російській зброї й це були не лише дрони.

