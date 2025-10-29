Китай намеренно препятствует Украине получать необходимые компоненты для дронов, — СМИ

Китай препятствует Украине импортировать необходимые электронные компоненты для дронов через союзные страны, в частности Литву, Латвию, Эстонию и Польшу.

В то же время Пекин сокращает экспорт двигателей, аккумуляторов и контроллеров полета для беспилотников, которые используют ВСУ, пишет немецкое издание NTV.

Журналисты отметили, что китайское правительство намеренно ограничивает поставки, чтобы подорвать украинское производство дронов, потому что именно это оружие стало решающим в борьбе против ВС РФ, а также применяется для ударов по важным командным и логистическим объектам россиян и по критической энергетической инфраструктуре врага.

"Оружие, которое уже проникло далеко вглубь российской территории, оказывает на Москву не только военное, но и, прежде всего, социальное, экономическое и политическое давление... Есть признаки того, что стратегия дальних ударов с использованием высокоточного оружия, прежде всего дронов, постепенно приносит успех", — пояснил военный аналитик Хендрик Реммель.

Авторы материала подчеркнули, что ситуация в России напряженная, поскольку растут как инфляция, так и цены на энергоносители.

В то же время экспортные ограничения Китая сильно мешают Украине и ставят под угрозу ее успех на фронте. В частности, двигатели, батареи и системы управления полетом для дронов преимущественно происходят из Китая.

Украина пытается получить необходимые компоненты для дронов обходными путями, например, через торговлю с американскими компаниями, которые имеют производственные мощности в Европе. Однако это обходится значительно дороже.

В статье подчеркивается, что несмотря на официальные заявления Пекина о "нейтралитете" в войне России против Украины, китайские компоненты неоднократно обнаруживали в российском оружии и это были не только дроны.

