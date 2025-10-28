Поднебесная на земле: как Китай может заставить Путина прекратить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявляет, что в ближайшее время во время личной встречи пообщается с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу урегулирования российско-украинской войны. Какую тактику в данном контексте может избрать официальный Пекин, и как это повлияет на де-факто замороженный сейчас мирно-дипломатический трек, выяснял Фокус.

Президент США Дональд Трамп продолжает свое турне в Азию, которое началось в минувший уикенд. Это его первый визит в регион с момента возвращения в Белый дом в январе текущего года. Ключевой точкой поездки, как ожидается, станет встреча в четверг, 30 октября, с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе которой хозяин Овального кабинета планирует предметно обсудить и российско-украинскую войну.

"Я очень хотел бы, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень серьезные санкции против России. Я думаю, что эти санкции, знаете, они очень болезненны. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай помог нам. У меня хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Си... Один из вопросов, о котором мы будем говорить — это Россия и Украина. Мы, безусловно, будем говорить об этом. Он (Си Цзиньпин — Фокус) тоже хотел бы, чтобы это закончилось" -подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Дональд Трамп анонсировал, что в разговоре с лидером КНР будет говорить и о том, чтобы тот перестал покупать российские нефтепродукты, чтобы "не финансировать войну". "Однозначно, я буду общаться с ним о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной: или через нефть, или через энергию, или через что-то другое. И я думаю, что он будет очень восприимчив..." — резюмировал глава Белого дома.

Какой будет китайская цена в отношении российско-украинской войны

В том, что накануне встречи Трампа с китайским лидером в свете его последних решений в отношении России не следует слишком очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отмечает следующее: "С одной стороны, да, мы видим Трампа, который готов делать больше и давить на РФ санкциями, причем такими, из-за которых россияне быстро отправляют Дмитриева в Вашингтон, чтобы он "разруливал" ситуацию. То есть, наконец действительно есть ощутимое давление. Но с другой стороны, понятно, что это не единственная тема, о которой будут говорить американский и китайский лидеры — адженда у них очень и очень большая. В отличие от российского направления американской дипломатии, с китайцами США каждые полторы-две недели проводили встречи на уровне Министерств финансов, внешней торговли, иностранных дел и тому подобное. Даже на уровне Министерств внутренних дел и разведок у американцев и китайцев все время были встречи. То есть, тем у них для обсуждений — воз и маленькая тележка".

Выразив убеждение в том, что несмотря на довольно объемную переговорную "корзину", Трамп в разговоре с китайским коллегой таки поднимет тему войны РФ против Украины, эксперт добавил: "Но вопрос заключается в том, какую цену попросит Китай за свою активизацию, поскольку Пекин сейчас находится в таком положении, когда даже ничего не делая, он может на этом зарабатывать. Проще говоря, будучи условно нейтральным, не помогая ощутимо ни Западу, ни нам, ни россиянам, Китай все равно может за это что-то попросить. И, как по мне, ключевой результат встречи Трампа и Си будет заключаться в том, что мы по крайней мере узнаем цену, которую выставит Китай за собственный нейтралитет — не помощь РФ в технологиях и не покупку ее нефтепродуктов".

Между тем, предполагает Александр Краев, сразу "китайские цены" объявлены не будут, "потому что так работает китайская дипломатия, которая является достаточно скрытной".

"Но как бы там ни было, на кулуарном уровне точки над "И" таки будут расставлены: Трамп узнает, что делать с Китаем, а КНР будет играть более конкретно, объявив свой прайс-лист. Следует понимать, что для Китая важно, чтобы Россия не проиграла полностью. И вот в этой игре слов "не проиграла полностью", мне кажется кроется основное. То есть, для Китая нормальной будет выглядеть "заморозка" по линии соприкосновения в случае, если Путин сможет себя представить в амплуа победителя в любом формате. В то же время мы должны понимать, что для КНР плохо, чтобы Россия полностью выиграла, потому что в таком случае РФ — априори конкурент и угроза, которая может отобрать у Китая часть лидерства. Именно поэтому для КНР нейтральный сценарий, как бы это странно ни звучало, будет плюсом и позитивом", — констатирует эксперт.

Следующим этапом торга США с Китаем, считает аналитик, будет принуждение России руками КНР все же пойти на мирные переговоры.

"Вместо этого сейчас, скорее, речь идет о том, как надавить на Пекин, чтобы он перестал помогать России. Очередной вопрос — как сторговаться с Китаем, чтобы он начал давить на РФ. И здесь следует понимать, что Трампу не обязательно только договариваться с Китаем, ведь у него есть достаточно элементов давления. Например, Трамп может ввести 500% тарифов в отношении КНР и сказать: "А теперь делайте то, что надо, чтобы эти проценты не стали еще выше". Это игра, которую можно вести с обеих сторон — то есть то, что Китай скажет свою цену вовсе не означает, что США будут сразу же ее платить", — аргументирует Александр Краев.

Следует ли ожидать от Китая давления на Путина относительно прекращения войны

В то же время политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом констатирует: "На мой взгляд, Китай не даст конкретного ответа Дональду Трампу по вопросу урегулирования российско-украинской войны. Здесь следует учитывать, что эта проблема является не единственной и не ключевой для Китая в свете большой торговой войны между США и КНР".

По убеждению эксперта, Пекин после встречи Трампа и Си Цзиньпина не откажется от поддержки Российской Федерации, которая декларативно КНР отрицается и маскируется, но де-факто оказывается постоянно.

Официальный Пекин, подчеркивает Дмитрий Левусь, не будет давить на РФ, хотя, "возможно, будут ограничения по торговле с Россией". Между тем, отмечает политолог, Китай сейчас осознает, что он не в состоянии так надавить на Москву, чтобы она прекратила войну против Украины. Более того, по мнению Дмитрия Левуся, Поднебесную вполне устраивает продолжение российско-украинской войны: "Эту войну Китай воспринимает, как войну против Запада, а поскольку отношения КНР и США намного шире, то именно там Пекин будет использовать поле для уступок и маневров".

Отвечая на уточняющий вопрос о конкретных выгодах Китая от продолжения войны РФ против Украины, эксперт отметил, мол, в случае продолжения военного противостояния между Киевом и Москвой, будут отвлекаться и в дальнейшем резервы и ресурсы США и Европы для помощи Украине, что играет в пользу КНР.

Впрочем, главное, акцентирует политолог, поражение России недопустимо для Китая с ментальной точки зрения, поскольку Пекин априори примеряет это фиаско на свое государственное тело в стратегическом смысле. Учитывая это, даже несмотря на вероятные "черные лебеди", прогнозирует Дмитрий Левусь, вряд ли китайская позиция по мирному урегулированию по Украине будет слишком гибкой и существенно отредактированной, поскольку у властного руля в КНР находятся коммунисты-догматики, которые тактически могут лавировать, но стратегически — однозначно нет.