Американская игра в "открытое окно": почему санкции Трампа против России могут иметь обратный эффект

В ночь на пятницу, 24 октября в Белом доме заявили, что пока отмененная встреча между Трампом и Путиным может состояться в будущем. Насколько это на самом деле реалистично и при каких условиях представляется возможным, выяснял Фокус.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляет, что ныне отмененная встреча между лидерами США и России может состояться в будущем. В частности, по ее словам встреча Трампа и Путина "не является полностью исключенной". "Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды она (встреча — Фокус.) может снова состояться. Но мы хотим убедиться, что эта встреча даст ощутимые положительные результаты и что президент эффективно использует свое время на нее".

Кроме того, добавила Левитт, "президент хочет видеть действия, а не только разговоры".

"Я думаю, что президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, чтобы добиться результата, и он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, находясь на посту, и он все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны", — резюмировала она.

В то же время Путин, реагируя на отмену встречи с американским коллегой, отметил, что провести российско-американский саммит в Будапеште было идеей США, впрочем "приехать на него без подготовки и выйти без ожидаемого результата было бы ошибкой".

Констатировав, что сейчас встреча с Трампом перенесена, глава Кремля добавил, мол, "диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, споры или война". Также Путин акцентировал, что Москва якобы поддерживает продолжение диалога с Вашингтоном. Говоря о новых санкциях со стороны США, он отметил, что они "имеют серьезный характер", но "не скажутся на экономическом самочувствии".

Зато, реагируя на заявление президента Зеленского относительно того, что решение по "Томагавкам" для Киева не отменено, Путин пригрозил "очень серьезным и потрясающим" ответом на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Таким образом, несмотря на ощутимое напряжение по линии США-РФ и отмену встречи на самом высоком — президентском уровне, обе стороны, по крайней мере в публичной плоскости декларируют готовность к дальнейшему диалогу.

Путин попытается нарастить маховик провокаций для того, чтобы показать свою силу. При этом Трамп эскалации не хочет и готов хоть сейчас снять только что наложенные санкции в обмен на результат, — Петр Олещук

Действительно ли Трамп, не желая этого, запустил спираль эскалации

Комментируя Фокусу перипетии в отношениях официальных Вашингтона и Москвы, политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук отмечает: "Как по мне, ключевой на сегодня является запланированная на 30 октября встреча Трампа и Си Цзиньпина, поскольку крайние решения США по РФ свидетельствуют о том, что Трамп в Россию решил заходить со стороны Китая. Впрочем, здесь следует учитывать, что дипломатия Китая — это достаточно специфическая вещь, но я сомневаюсь, что для нас что-то существенно ухудшится, поскольку мгновенных решений не будет. Вообще, с учетом американо-китайских проблемных наслоений, думаю, что вопрос российско-украинской войны будет несколько отодвинут. При этом, очевидно, что Трамп в этом тематическом кейсе ожидает прорыва, но прорыв — это как-то не совсем типично для китайской дипломатии".

Констатировав, что по состоянию на сейчас дипломатия по большому счету зашла в тупик, эксперт добавил: "Без какого-то прорыва (скорее военного, а не дипломатического), вряд ли будет движение, а пока ситуация выглядит патовой. Последние заявления Путина свидетельствуют о его нежелании идти на какие-то уступки, потому что он до сих пор считает, что способен всех победить и я думаю, что без серьезных ракетных ударов его невозможно убедить в обратном. И здесь хотел бы остановиться на интересном моменте, на который мало кто обращает внимание, но я думаю, что он является определяющим. Итак, Путин специально подчеркнул, что на них пытаются давить, а государство, которое себя уважает, на такое давление поддаваться не будет. В этом весь Путин. То есть, Трамп накладывает на него санкции в ожидании, что он, как говорится, даст заднюю и согласится на какой-то содержательный разговор. А для Путина это — вызов, потому что его принуждают к переговорам".

В сложившейся ситуации, убежден политолог, "великий, суверенный, мировой лидер" Путин не поддастся на принуждение. "На самом деле, по моему мнению, своими первыми санкционными решениями в отношении РФ, Трамп, возможно сам не до конца этого ожидая, запустил спираль эскалации, потому что Путин теперь, чувствуя себя оскорбленным, будет мстить в привычной для себя манере. Вот буквально сейчас самолеты в Литву залетали российские и думаю, что нечто подобное он будет устраивать и в дальнейшем. То есть, Путин попытается нарастить маховик провокаций для того, чтобы показать свою силу. При этом Трамп эскалации не хочет и готов хоть сейчас снять только что наложенные санкции в обмен на результат. Путин, по крайней мере в российско-украинской войне давать результата не хочет и в конечном счете это может перерасти в достаточно неконтролируемую со всех сторон эскалацию", — заключает Петр Олещук.

О чем свидетельствует нынешняя тактика Белого дома в отношении России

В то же время ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом акцентирует: "Несмотря на свежие заявления Путина о готовности к дальнейшему диалогу со Штатами, очевидно, что его встреча с Трампом не переносится, а окончательно срывается. Позиция американской стороны заключается в том, чтобы предотвратить Анкоридж номер два, за который Трампа "разнесли" в пух и прах все ведущие западные издания. Собственно поэтому был заменен Уиткофф, который, мягко говоря, не дотягивает до занимаемой должности на более системного человека, классического представителя американского дип-стейта Марко Рубио. Во время телефонного разговора с Лавровым Рубио увидел, что ни на какие уступки россияне не пойдут и соответственно он передал Трампу, что в этой встрече нет никакого смысла".

Серия заявлений, которые сейчас звучат из Белого дома о возможности проведения встречи Трампа и Путина в ближайшем будущем, считает эксперт, является "американской игрой, цель которой — оставить окно возможностей". Между тем, убежден Иван Ус, даже введение антироссийских рестрикций является наглядной демонстрацией того, что Трамп на самом деле пока не видит возможной встречу с Путиным.

Отметив, что сейчас на первый план выходит запланированная встреча американского и китайского лидеров, аналитик резюмировал: "Если Трамп захочет перед встречей с Си "поиграть мышцами" и надавить на него, это может способствовать определенному усилению помощи Украине, поскольку в США, наконец поняли, что Россия — это вассал Китая и поражение РФ — это поражение КНР. Таким образом, все, что будет способствовать российскому поражению, будет создавать Китаю проблемы. Именно такие проблемы США желательно создать перед встречей Трампа с главой Китая".

Особое внимание эксперт обращает на санкционные шаги Белого дома. В частности, по мнению Ивана Уса, такие решения президента Трампа являются свидетельством того, что в фокусе США есть не только государство Россия, но и частный бизнес. Этот нюанс аналитик считает чрезвычайно важным, как собственно и возвращение Соединенных Штатов на санкционный трек, который ранее в администрации Трампа называли элементом эскалации в процессе мирного урегулирования. Таким образом, заключает Иван Ус, или США пока не считают, что санкции мешают мирному процессу, или же Вашингтон не думает, что мирный трек сейчас нужен вообще.